DISTRETTO SANITARIO DI PAGANICA: DA LUNEDI’ INIZIA IL TRASFERIMENTO A BAZZANO.

L'AQUILA. Lunedì prossimo, 18 giugno, inizieranno le operazioni di trasferimento del distretto sanitario di Paganica nella ex sede del tribunale di Bazzano. Uno spostamento che avverrà in più fasi e che verrà articolato in modo tale da ridurre al minimo qualche inevitabile disagio che accompagnerà l’operazione. Il 23 e 25 giugno prossimi, nell’ambito delle varie tappe che scandiranno il trasferimento, verranno sospese le attività del servizio Cup/ticket e del centro prelievi.