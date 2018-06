CHIETI LINEA 1 NOTTURNA: 4MILA PASSEGGERI

CHIETI. L'Assessore ai Trasporti e alla Mobilità, Mario Colantonio, rende noti i dati relativi ai passeggeri trasportati durante il servizio notturno avviato dalla società La Panoramica nel mese di gennaio 2018 che terminerà alla fine del mese di giugno per riprendere nel periodo autunnale.

Nelle diciotto settimane durante le quali è stato espletato, il servizio notturno della linea 1, che collega piazzale S. Anna a Piazzale Marconi, fino all'Ospedale Clinicizzato - Università “G. d'Annunzio”, è stato utilizzato complessivamente da 4.112 fruitori, calcolato sulla base delle oblazioni dei biglietti.

«Dai rilievi effettuati e comunicati dal personale addetto della Società La Panoramica – aggiunge l’Assessore Colantonio - è emerso che il 14% dei fruitori, pari ad una media di 33 unità, utilizza il servizio il giovedi; il 24%, pari ad una media di 56 unità, il venerdi; il 62%, pari ad una media di 140 unità, il sabato. In occasione dell’11 maggio, festività legata al Santo Patrono, 250 sono stati i fruitori del mezzo pubblico; il record è stato raggiunto il 12 maggio, con l’evento Maltattack, quando i fruitori sono stati oltre 1.000. L'Amministrazione Comunale ringrazia la società La Panoramica ed in particolare gli autisti per questa opportunità resa con grande professionalità».