AFM, NOMINATO NUOVO AMMINISTRATORE

L’AQUILA. Il sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi, ha designato Alessandra Santangelo amministratore unico dell'Azienda Farmaceutica Municipalizzata (Afm), societa' partecipata al 100% dal Comune. La successiva nomina formale e' avvenuta nel corso dell'assemblea dei soci, che si e' svolta stamani a Palazzo Fibbioni alla presenza dell'assessore alle Partecipate, Carla Mannetti (delegata dal sindaco Biondi), dell'ex amministratore unico, Giorgio Masciocchi, e del direttore dell'azienda, Roberto Fontana. Durante l'assemblea e' stato approvato il bilancio consuntivo 2017 dell'Afm, che ha presentato un attivo di 440 mila euro e un aumento del fatturato del 2% circa. "Nel corso dei lavori - ha affermato l'assessore Mannetti - abbiamo rivolto gli auguri di buon lavoro al nuovo amministratore Santangelo e ringraziato Masciocchi per l'operato finora svolto. I risultati fin qui ottenuti vanno consolidati e migliorati con ulteriori azioni finalizzate al risparmio della spesa, in armonia con gli indirizzi forniti dal Consiglio e dalla Giunta comunale". "E' inoltre intenzione di questa amministrazione - ha proseguito Mannetti - verificare approfonditamente il funzionamento della farmacie e per questo a breve effettueremo dei sopralluoghi, proprio per conoscere direttamente la situazione di queste strutture e per verificare sul posto le problematiche esistenti. Analogo sopralluogo sara' effettuato sull'asilo gestito da Afm, alla riapertura dell'anno pedagogico". Le farmacie comunali dell'Afm sono 7, di cui 6 nel territorio comunale dell'Aquila e una ad Avezzano.