INVESTITA DA SCOOTER DONNA IN OSPEDALE

CITTA' SANT'ANGELO. Una 55enne di Città Sant'Angelo ieri è finita in ospedale per le lesioni riportate dopo essere stata investita da uno scooter, mentre attraversava la strada, su viale Matrino, Ss16, in località Marina della cittadina angolana. Secondo una prima ricostruzione, la donna non era sulle strisce pedonali quando è stata travolta dallo scooter, guidato da un 18enne di Montesilvano (Pescara), che viaggiava in direzione Nord-Sud. Subito soccorsa dal 118, è stata trasportata in codice rosso in ospedale, dove sono in corso tutti gli accertamenti sanitari. Secondo le prime informazioni avrebbe riportato un politrauma. Rilievi e accertamenti a cura della Polizia municipale, diretta dal comandante Luca Marzuoli.