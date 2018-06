“DINAMICITTÀ”: L’EVENTO DEI 5 STELLE SULLA MOBILITÀ URBANA A PESCARA

EVENTI. PESCARA. Giovedì 14 giugno 2018, alle ore 21, si svolgerà presso la Sala Flaiano dell’Aurum l’evento “Dinamicittà”, organizzato dal M5S Pescara e dedicato ad un progetto di mobilità urbana che guarda al futuro.

È possibile concepire una gestione diversa dei trasporti e degli spostamenti delle persone in una città afflitta da annosi problemi di traffico? Può la tecnologia digitale essere impiegata per soddisfare un bisogno essenziale come quello della mobilità? Quale ruolo dovrebbero svolgere le istituzioni per costruire uno spazio urbano a misura d’uomo in cui sia più semplice, sicuro e rapido muoversi?

Sono questi alcuni dei temi che saranno affrontati in un evento di rilevanza nazionale, nato dalla collaborazione delle città di Torino e Roma con il M5S Pescara, aperto a cittadini, istituzioni, associazioni e portatori d’interesse.