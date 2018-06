CADE DALLA BICI E SI FERISCE DOPO IL FURTO

PESCARA. Dopo il furto di salumi in un supermercato, durante la fuga cade dalla bici e si ferisce, dando così alla Polizia il tempo di intervenire. Protagonista dell'episodio, avvenuto nel pomeriggio a Pescara, è un uomo di 35 anni, finito in ospedale. Ad accorgersi del furto sono stati i dipendenti del supermercato, in via del Circuito. L'uomo, inseguito, si è subito dato alla fuga in bicicletta e nella corsa è caduto, battendo la testa a terra. Sul posto, oltre alla squadra Volante della Questura, è intervenuto il 118, con l'ambulanza della Croce Rossa, che ha trasportato il 35enne in ospedale. Ha riportato una ferita lacero contusa. Ultimati gli accertamenti sanitari, la Polizia procederà nei suoi confronti per il furto.