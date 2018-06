M5S, SABATO PREMIAZIONE DEL CONSTEST DI IDEE ‘RISCATTIAMO BUSSI’

POLITICA. PESCARA. Si terrà il 9 giugno dalle ore 10:30, nella cornice dell’Auditorium Petruzzi di Pescara in Via delle Caserme, la cerimonia di Premiazione del contest di idee Riscattiamo Bussi, ideato dal M5S Abruzzo per promuovere la riconversione del sito industriale dell’Area S.I.N. Bussi sul Tirino. Nel corso della cerimonia saranno premiati i 3 progetti giudicati migliori da una commissione interdisciplinare di esperti, composta da docenti universitari e tecnici in ambito progettuale. Il primo premio sarà di € 3.500, il secondo di € 1.000 e il terzo € 500 e saranno finanziati attingendo dal fondo che i consiglieri regionali abruzzesi Sara Marcozzi, Riccardo Mercante, Domenico Pettinari, Pietro Smargiassi e Gianluca Ranieri, hanno accumulato con il taglio dei loro stipendi.