SULMONA, ON LINE PIANO SICUREZZA ESTERNA MAGNETI MARELLI

SULMONA. E’ stata pubblicata oggi sul sito web del Comune di Sulmona la bozza del Piano di Emergenza esterna allo stabilimento “Sistemi Sospensioni spa Magneti Marelli” di Sulmona, come previsto dall’art 21 del decreto legislativo 105/2015, che sarà disponibile in contemporanea sul sito web della Prefettura dell’Aquila e consultabile dalla popolazione per un periodo di trenta giorni a partire da oggi.

La sperimentazione della pianificazione è stata programmata nel termine massimo di sei mesi dalla relativa approvazione.

«Siamo riusciti a portare a compimento, in sinergia con la Prefettura dell’Aquila, la redazione di una pianificazione d’emergenza che si attendeva da molto tempo. Ringrazio tutti i tecnici, il Comando dei Vigili del Fuoco, le Forze dell’ordine, i tecnici della Magneti Marelli, i tecnici Rspp, il personale del Comune e tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di un documento rilevante per la sicurezza di uno stabilimento molto importante per la nostra città e il territorio».

E’ quanto afferma l’Assessore Antonio Angelone, il quale aggiunge «Il Piano sarà consultabile per trenta giorni e la cittadinanza potrà presentare al Prefetto, in forma scritta anche mediante strumenti di comunicazione elettronica e telematica, osservazioni, proposte o richieste relativamente alla pianificazione, che saranno poi oggetto di un incontro pubblico che si svolgerà a Palazzo San Francesco proprio per fornire spiegazioni alla cittadinanza sul Piano».