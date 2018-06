SCUOLE AVEZZANO: DUE NUOVI APPALTI

AVEZZANO. Due nuovi contratti di appalto relativi ai lavori di adeguamento sismico della scuola elementare "Don Bosco" e di realizzazione della nuova scuola materna, nel quartiere di Borgo Angizia, ad Avezzano (L'Aquila), sono stati firmati oggi in comune. "Il primo intervento - specifica il dirigente comunale Sergio Pepe - implica un'importo complessivo di 500.000 euro di fondi della ricostruzione e prevede la demolizione di un corpo del fabbricato e la sua ricostruzione". "Il secondo intervento - specifica l'assessore Chiara Colucci presente alla firma - è pari a 1 milione e 200 mila euro euro, di cui una parte concessa dal Miur con decreto interministeriale e una parte finanziata con fondi dell'amministrazione comunale; l'intervento - specifica Colucci - prevede la realizzazione di una nuova scuola materna di 3 sezioni fatta di cemento armato con copertura in legno che potrà ospitare 90 alunni; la durata dei lavori - conclude - è prevista in 222 giorni".