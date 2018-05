AVEZZANO. PIAZZA TORLONIA, RESPINTO RICORSO SUI LAVORI

AVEZZANO. Nell'affidamento dei servizi di progettazione e direzione lavori, relativi all'intervento di valorizzazione di villa Torlonia e parco Torlonia gli uffici del Comune di Avezzano hanno operato correttamente.

Per ora è questo il verdetto del Tar che ha respinto il ricorso presentato dal consorzio, secondo classificato nella procedura di gara per l'affidamento dei servizi di progettazione e direzione lavori relativi all'intervento.

La sentenza ha confermato l'aggiudicazione al raggruppamento temporaneo di professionisti disposto con determinazione dirigenziale.

«Sono in corso di acquisizione i documenti per la sottoscrizione della convenzione con i progettisti - ha spiegato il dirigente del comune Sergio Pepe - in attesa dell'erogazione del primo acconto sul finanziamento da parte della Regione».

Per procedere con la redazione del progetto definitivo - specificano dal Comune - manca l'accredito di un primo acconto, da parte della Regione Abruzzo, di una somma di circa 200mila euro, per la copertura delle spese per la progettazione relative al Masterplan definito dalla Regione che in totale ha stanziato oltre 4 milioni di euro.