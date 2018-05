COMUNE PESCARA, SEDI DISTACCATE APERTE PER ELIMINARE CODE

PESCARA. Varati dalla Giunta i nuovi orari di apertura delle sedi decentrate degli uffici anagrafici nel periodo che va dal 1 giugno al 31 agosto 2018, che dal 1 settembre torneranno all’orario attuale, previsto con delibera n. 755 del 15.12.2015.

Le sedi saranno aperte, a giorni alterni Piazza Grue il martedì, con orario pieno per l’intera giornata dalle ore 8,30 alle ore 12,00 e dalle ore 15,30 alle ore 17,00; la sede circoscrizionale Colli, il giovedì, apertura intera giornata dalle ore 8,30 alle ore 12,00 e dalle ore 15,30 alle ore 17,00.

I dipendenti attualmente addetti agli Uffici Anagrafici Circoscrizionali, nelle giornate di chiusura presteranno servizio allo Sportello Unificato per il Cittadino di Palazzo di Città, al fine di fornire un supporto organizzativo a questi uffici che d’estate vedono un aumento sensibile dell’utenza.

Al fine di rendere più agevole il flusso di cittadini che si rivolgeranno alle sedi circoscrizionali nei giorni di apertura, sarà attivata una soluzione sperimentale dal 1 di giugno nelle giornate del martedì e del giovedì pomeriggio, con il rilascio dei numeri del sistema di eliminacode presente all’interno dell’Urp, dalle 15,30 alle 16,30, in considerazione del maggior flusso di persone che si riscontra durante la stagione estiva e per consentire al personale in servizio di concludere la giornata lavorativa non oltre l’orario di lavoro.