CITTA’ SANT’ANGELO, DELIBERE SMENTISCONO ASSESSORE: RIMBORSI PER TRASFERTE

CITTA’ SANT’ANGELO. Cambio di idea, in corsa, per l’amministrazione comunale di Città Sant’Angelo.



Come fanno notare il consigliere Comunale di Sinistra italiana, Pierpaolo Di Brigida, ed il segretario di sezione di Sinistra italiana Città Sant'Angelo, Davide Raggiunti, l’assessore al bilancio nei vari consigli comunali si è sempre vantata della totale assenza dei rimborsi vari, specificando che tutta l’attività amministrativa viene svolta dagli assessori e dal sindaco senza costi aggiuntivi per la cittadinanza.



Ma Di Brigida e Raggiunti hanno scoperto che non è sempre andata cosi. Dalla recente delibera di giunta numero 80 del 24 maggio scorso, infatti, emerge uno stanziamento di 1.000 € per “Trattamento di missione e di rimborsi spese viaggi – organi istituzionali”.

«Noi abbiamo ben chiaro che per amministrare siano necessari dei fondi, ma la scelta iniziale era quella di non chiedere nessun rimborso e ne gettoni di presenza», fanno notare i due. «Speriamo non siano pronte altre regalie in questa fase finale di sbandamento amministrativo».