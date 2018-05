LEGA L’AQUILA: ENTRA L’AVVOCATO MORGANTE

L'AQUILA. Continuano in Abruzzo gli ingressi nella Lega, in particolare da parte di esponenti di rilievo di Forza Italia. Il partito di Salvini ha 'arruolato' l' avvocato Antonio Morgante, ex vicesindaco di Magliano dei Marsi (L'Aquila), figura di spicco del centrodestra marsicano. L'ingresso è stato formalizzato nei giorni scorsi con la benedizioni dei vertici regionali e provinciali, tra cui il segretario regionale, l'on. Giuseppe Bellachioma, e l'altro deputato Luigi D'Eramo, che è anche assessore al comune dell' Aquila, e del segretario provinciale, Emanuele Imprudente, anche lui assessore al Comune dell'Aquila. Morgante è stato braccio destro del Governatore Gianni Chiodi, nonché responsabile della Segreteria del Commissario Delegato per la Ricostruzione dopo il sisma del 2009: è stato anche candidato alle elezioni regionali del 2014 con la lista civica di centrodestra 'Abruzzo Futuro'. Dopo la sconfitta della coalizione alla competizione regionale ha continuato la sua militanza in Forza Italia fino a quando è divenuto responsabile provinciale del Movimento Idea di Gaetano Quagliariello, eletto con noi con l'Italia-Udc nel collegio dell'Aquila, oggi senatore forzista.