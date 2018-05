CINGHIALI, LA PROVINCIA DI TERAMO AVVIA PIANO DI EMERGENZA

TERAMO. Dopo le segnalazioni sugli ingenti danni alle colture provocati dai cinghiali la Polizia Provinciale, rispondendo agli appelli di imprenditori agricoli e Coldiretti, avvierà nei prossimi giorni un protocollo d'emergenza per ridurre la presenza invasiva dell'ungulato. Ad annunciarlo una nota della Provincia di Teramo. La Polizia Provinciale, sulla base del Piano quinquennale di controllo dei cinghiali della Regione Abruzzo, svolge un ruolo di coordinamento delle squadre addestrate all'abbattimento selettivo. "In particolare, oltre alla normale attività di contenimento iniziata ad aprile con trenta squadre, il comandante, Fabio Di Vincenzo, ha programmato interventi straordinari in quei settori e in quelle zone dove i risultati non sono stati quelli auspicati - scrive la Provincia - sotto osservazione sono i territori ricadenti nei Comuni di Canzano, Tossicia, Castel Castagna, Isola del Gran Sasso, Castelli, Canzano e Castellalto".