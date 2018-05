STUDENTI DELL’ACERBO AL LAVORO IN COMUNE

SPOLTORE. Prima settimana di lavoro per gli studenti dell'Istituto Tecnico Giacomo Acerbo ospiti del Comune di Spoltore: sono Leonardo Lauducci, Daniela Di Minco, Lorenzo Casella. Faranno le 150 ore dell'alternanza scuola lavoro dal 21 maggio al 18 giugno 2018. I primi due, iscritti all'indirizzo tecnico-turistico, sono impiegati nell'ufficio commercio, seguiti dalla tutor Candida Carosella. Il terzo, iscritto a ragioneria, e' seguito da Anna Maria Melideo, dirigente del settore contabilita' e finanza. "Abbiamo attivato una convenzione tra il Comune e la scuola" spiega l'assessore alla pubblica istruzione Roberta Rullo "perche' siamo convinti sia giusto dare ai ragazzi l'opportunita' di sperimentare sul campo, di capire cosa c'e' dietro un evento pubblico e come funziona dall'interno la macchina amministrativa". Per ognuno dei ragazzi e' previsto un percorso formativo personalizzato, coerente con il profilo educativo, culturale e professionale dell'indirizzo di studi. La convenzione per attivita' di alternanza scuola-lavoro e' stata firmata la scorsa settimana dal sindaco Luciano Di Lorito e dalla dirigente scolastica Annateresa Rocchi. La responsabile dell'attivita' e' la docente Giuseppina Quintilli.