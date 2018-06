Gas a Bomba: «Nuovo favore ai petrolieri dopo una valanga di integrazioni fuori tempo»

ABRUZZO. Non solo le continue integrazioni progettuali sul progetto dei petrolieri della CMI Energia per l'estrazione di gas a Bomba; ora arriva anche la concessione, avvenuta ieri, della sospensione per 45 giorni del procedimento di VIA.

Il tutto per un progetto in cui la tempistica della procedura di legge è completamente saltata con integrazioni documentali depositate fuori tempo massimo; ora arriva anche una sospensione del procedimento senza spiegarne i motivi al pubblico.

La motivazione non è stata resa pubblica. Critici il Forum H2O e Nuovo Senso Civico Onlus: «non vorremmo che si stia dando altro tempo ai petrolieri per ulteriori integrazioni dopo l'arrivo del durissimo documento dell'ISPRA che ha trovato enormi carenze negli studi depositati dall'azienda, in gran parte le stesse che abbiamo evidenziato fin dall'inizio di un procedimento avviato ben due anni fa, il 28/06/2016. Dobbiamo solo sperare che non sia questa la motivazione alla base del provvedimento. Infatti abbiamo ormai perso il conto delle integrazioni progettuali accettate dal Ministero su un intervento addirittura bocciato dalla VIA regionale e dal Consiglio di Stato e ora ripresentato a livello centrale solo grazie allo Sblocca Italia renziano».

La UE ha ribadito più volte che un progetto carente non deve essere neanche esaminato ma rispedito al mittente o bocciato, anche per non far perdere tempo alle amministrazioni e ai cittadini. Lo dice anche la logica e la Costituzione.

«Auspichiamo che il Ministro Costa», sottolineano il Forum e Nuovo Senso Civico, «tra i primi provvedimenti bocci questa progetto e più in generale ponga prioritariamente mano alla struttura ministeriale assicurando un totale cambio di passo nella trasparenza e partecipazione del pubblico nelle procedure di VIA, a partire dalle pubblicazioni e dal modo di lavorare della Commissione VIA nazionale e dei funzionari».