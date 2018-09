Bando periferie: «Fondi scippati» veramente? Ecco cosa sta succedendo

ABRUZZO. La mobilitazione dei sindaci di mezza Italia va avanti da giorni. Da Forza Italia e Partito Democratico la richiesta è sempre la stessa: «ridateci i fondi scippati».

Anche i deputati abruzzesi Camillo D’Alessandro e Stefania Pezzopane parlano addirittura di «Governo della rapina» e annunciano battaglia in Parlamento.

I due hanno deposito gli emendamenti sia per ripristinare i fondi già stanziati dai Governi Renzi e Gentiloni a favore delle quattro Città capoluogo di provincia cancellati al Senato con un emendamento nel Mille Proroghe (votato anche dal Pd e Liberi uguali).

L’emendamento è ora al vaglio della Camera e questo passaggio è fondamentale per diventare definitivo.

BANDO PERIFERIE ABRUZZO

Si tratta, per parlare di soldi, di 18 milioni di euro per Pescara, 18 milioni per L’Aquila, oltre 11 milioni per Chieti e oltre 4 per Teramo, il corrispettivo monetario di decine di progetti etorogenei.

«Ci troviamo di fronte ad una vera e propria rapina che grida vendetta», insistono Pezzopane e D’Alessandro.

Ma cosa sta accadendo veramente? Perchè i soldi sono stati bloccati?

Dal Governo si chiarisce che i Comuni beneficiari dei fondi del Bando per le periferie non perderanno i soldi e che il denaro che sarebbe dovuto andare agli interventi sulle periferie è stato spostato verso un’altra voce di bilancio con cui lo stato vuole finanziare un intervento che permetterà ai comuni di utilizzare gli avanzi di bilancio bloccati dal “patto di stabilità”.

I primi 24 progetti in graduatoria, che avevano firmato la convenzione col Governo nel marzo 2017 (e ottenuto un punteggio superiore a 70/100), hanno già garantita immediata finanziabilità.

Gli altri 96 progetti, le cui convenzioni erano state sottoscritte nel mese di dicembre 2017, dovranno essere valutati attentamente «per capire se e in che modo rispondano davvero alla funzione di rilancio delle periferie prevista dal bando».

Insomma si vuole fare una ulteriore verifica per capire quali abbiano veramente una funzione di rilancio per le periferie, così come prevede del resto il bando specifico.

In sostanza, per i 96 progetti non ancora finanziati è stata differita l’efficacia delle convenzioni di due anni, fino al 2020, prevedendo che i Comuni debbano rimodulare gli impegni di spesa e i pagamenti connessi. In ogni caso, se sono state già avviate spese progettuali, le stesse saranno rimborsate.

Tra due anni, se i progetti saranno stati giudicati coerenti alle finalità del bando, l’iter riprenderà regolarmente.

Dunque a questo punto tutto ruota intorno alla validità dei progetti e i 96 devono aspettare.

Tra i 96 progetti della seconda tranches ci sono anche quelle delle città abruzzesi: L’Aquila al 27° posto, Pescara al 46°.

Bassissime in graduatoria, invece, Chieti (95°) e Teramo (addirittura 110°).

Solo Pescara e L’Aquila hanno sfruttato l'intero importo richiedibile mentre Teramo e Chieti hanno sin dall'inizio rinunciato a chiedere 5/6 milioni di euro.

Se il bando è per la "riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie" qualcuno ha notato come a Chieti, ad esempio, sia stata proposta la pavimentazione di piazza S. Giustino, cioè del centro più centro che c'è.

Ora se i progetti abruzzesi non spiccano una ragione pure ci sarà… qualunque essa sia di certo riguarda il merito dei progetti che di sicuro potevano essere fatti meglio, centrare di più l’obiettivo e risolvere qualche problema in più.

Se qualche volta i progetti per il bando delle periferie manca…. la periferia qualche altra volta mancano gli orizzonti larghi come per esempio il tentativo di risolvere molti dei problemi delle periferie che non solo strade e piazze ma anche degrado culturale...

Il terzo settore quasi non c’è nelle proposte abruzzesi.

Più che progetti intelligenti e responsabili le proposte abruzzesi sembrano più un copia e incolla di vecchie iniziative rimaste nel cassetto per impossibilità finanziaria nel realizzarle e tirate fuori per l'occasione.

Oppure rimasugli secondari di altri progetti da cui erano stati cassati sempre per ragioni di bilancio.

Certo così si guadagna in velocità ma si rischia di più.

Il tutto riguarda insomma la qualità dell’amministrazione e della politica che indirizza.

Se i progetti fossero stati i migliori a quest’ora non ci sarebbe stato alcuna polemica

PROBLEMI COSTITUZIONALI? QUESTO NO

Secondo il Movimento 5 Stelle lo stop sarebbe arrivato pure per «dare attuazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 74 del 2018» che impone di verificare se i progetti «abbiano davvero una funzione di rilancio per le periferie». In realtà, la sentenza citata da Castelli, come hanno evidenziato nelle scorse settimane alcuni giornali, riguarda tutt’altro argomento. I giudici si sono espressi a seguito di un ricorso della Regione Veneto che lamentava come una serie di fondi venissero utilizzati anche in ambiti di competenza delle regioni, ma senza che queste ultime venissero consultate. Tra questi fondi rientrava anche quello previsto dalla prima tranche di finanziamento ai comuni, quella che non è stata toccata dall’emendamento. Non rientra nella sentenza invece la seconda tranche, quella rimandata al 2020.