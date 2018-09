Strada dei Parchi, quando l’Anas diceva: «il contratto non si può cambiare»   

ABRUZZO. Siccome a Genova è caduto “improvvisamente” un ponte (senza nemmeno la “scusa” di un terremoto...) in Abruzzo si ritorna a parlare dei viadotti dell’autostrada.

Tutto ruota intorno alla concessione (per oltre un decennio segreta) firmata una prima volta a seguito della vittoria di un bando europeo (con polemiche e sospetti), nel 2001, da Autostrade spa (Benetton) e Toto in associazione di impresa.

La concessione si basa su un piano economico e finanziario che in un centinaio di pagine e decine di allegati chiarisce diritti ed obblighi per la gestione delle autostrade abruzzesi; obblighi sottoscritti peraltro da due abruzzesi illustri: Vito Gamberale, amministratore delegato di Autostrade spa, e Carlo Toto.

Carte molto tecniche e che solo tecnici potrebbero interpretare fino in fondo per spiegare il guadagno ingente e certo del concessionario abruzzese che ha gioco facile contro uno Stato poco attento e con le armi spuntate (si pensi solo al fatto che il Ministero in concreto non è in grado di controllare l’attuazione del contratto…).

Nessun sindaco, nessun ente e ad ora nessuna procura ha pensato di affidare una consulenza tecnica per verificare davvero se la concessione sia stata onorata e se i lavori promessi dal privato siano stati realizzati a regola d’arte, spendendo quanto vergato sul contratto.

Dunque, in assenza dei pareri tecnici indipendenti, ci si può basare solo su evidenze incontrovertibili: viadotti non antisismici, piloni malridotti, recinzioni che mancano, aree di servizio mai costruite.

BANDO CONTESTATO E LA PRIMA CONVENZIONE: SEGRETO DI STATO

La storia inizia 20 anni fa quando nel 2000 l’Europa impose la gara all’Italia e così l’Anas bandì la gara pubblicata il 29 novembre 2000 sulla GazzettaUfficiale «per l'affidamento a mezzo licitazione privata, ai sensi del decreto legislativo n. 157/95, della concessione di gestione delle Autostrade A24 e A25».

La concessione è stata aggiudicata il 1° ottobre 2001 all'A.T.I. Autostrade s.p.a-Toto s.p.a.

Con la convenzione sottoscritta il 20 dicembre 2001, sono stati previsti ingenti investimenti finalizzati al miglioramento degli standard di sicurezza e della qualità del servizio offerto agli utenti, così suddivisi:

- progettazione e realizzazione dei lavori di completamento dell'autostrada, seconda carreggiata, dalla progressiva km 0+000 alla progressiva km 5+474,41 del tronco Villa Vomano-Teramo, da realizzare negli anni 2002-2006, per un importo complessivo lordo di 145 miliardi di lire;

- adeguamento del tratto a tre corsie dell'autostrada A24, tra via Palmiro Togliatti e la barriera di Roma-Est, compreso l'adeguamento della stazione di Lunghezza e l'armonizzazione con la viabilità ordinaria, da realizzare negli anni 2002-2006, per un importo complessivo lordo di l 140 miliardi di lire;

- interventi di manutenzione straordinaria, previsti per tutta la durata della concessione, finalizzati ad elevare il servizio in termini di sicurezza, fluidità del traffico e comfort, per un importo complessivo di 347 miliardi di lire;

- investimenti per manutenzione ordinaria per un ammontare complessivo di lire 1.486 miliardi previsti per tutta la durata della concessione con una spesa media annua di 50 miliardi di lire circa;

Materialmente il passaggio vi è stato il 1° gennaio 2003 «facendo decorrere il primo anno di concessione dal 2003».

Nella prima convenzione nei documenti di gara si chiariva che i pedaggi fino al 2006 sarebbero aumentati solo del 50% e anche questo parametro (insieme alla spesa sui lavori da fare) hanno contribuito a far vincere Benetton e Toto.

A conti fatti, però, dal 2003 al 2007 l’aumento è stato del 70% rispetto alle tariffe del 2002 (prima del bando). In realtà lo stesso contratto prevede aumenti totali tra il 65% e l’85,5%.

LA PAR CONDICIO DEI CONCORRENTI DELLA GARA

Dunque, fin da subito i rincari hanno fatto infuriare gli abruzzesi, molto meno i loro rappresentanti in Parlamento.

Curiosa una nota ufficiale del 2 gennaio 2002 nella quale l’Anas scriveva (guarda caso sempre a proposito di rincari dei pedaggi): «le condizioni contrattuali imposte dal bando di gara ed i risultati conseguiti per l’aggiudicazione hanno impedito all’Anas di bloccare gli aumenti. Se ciò fosse accaduto, sarebbero state modificate le condizioni contrattuali in base alle quali la Società dei Parchi si era aggiudicata, all’epoca, l’appalto, violando così la par condicio rispetto alle società concorrenti».

Chiaro? C’è stata una gara con una determinata offerta che riguarda lavori e rincari dei pedaggi stabiliti per tutta la durata della concessione: cambiare questi parametri significa violare la par condicio degli altri partecipanti alla gara.

In pratica significherebbe fare una cosa vietata.

LA SECONDA CONVENZIONE PER BLINDARE I RICAVI

Invece nel 2009, dopo l’uscita di Benetton dal sodalizio (costato a Toto 89mln di euro) il Ministero ha firmato una nuova convenzione con un nuovo piano finanziario «aggiornandolo» con nuovi dati e basandosi su dati di traffico più attuali rispetto a quelli del 2000.

I rincari continuano e sono scadenzati annualmente nonostante la società di Toto continui a dire di avere interesse a tenerli bassi (per evitare la fuga verso altre alternative di spostamento).

E’ questa la convenzione ad oggi in vigore e fino a due anni fa tenuta segreta con tutti gli allegati.

In pratica nessuno ha saputo quanto e come i concessionari abbiano guadagnato.

E nessuno oggi può dire come gli obblighi del concessionario siano cambiati rispetto a quelli presi con il bando del 2001.

Ma forse poco importa, sarebbe già tanto avere qualche risposta in più ai troppi dubbi trascurati per un ventennio.