Elezioni Abruzzo,  quando si vota: ecco che cosa dice la legge

ABRUZZO. Secondo la legge elettorale abruzzese 9/2013, articolo 6, comma 2, in caso di scioglimento anticipato del Consiglio le lezioni si svolgono «entro tre mesi dallo scioglimento stesso».

Nel caso abruzzese innescato dall’elezione dell’ex presidente D’Alfonso al Senato il termine decorre dalla data delle dimissioni rassegnate il 10 agosto 2018.

Pertanto le elezioni per il rinnovo del consiglio regionale devono tenersi entro e non oltre una data tra il 11 novembre e il 25 novembre 2018.





Anche i sindaci devono muoversi, dando notizie agli elettori del decreto di indizione delle elezioni stesse con la convocazione dei comizi comunicati da manifesti appositi che devono essere affissi 45 giorni prima della data stabilita per le elezioni.

La Corte Costituzionale in una sentenza del 2003 ha chiarito che «nel termine di tre mesi le lezioni devono avere luogo e non essere semplicemente indette».

Sulla vicenda, però, c'è discussione: chi sostiene che basti indire le elezioni entro 3 mesi, sostiene anche che queste possano poi svolgersi nel 2019 ipotizzando i primi mesi (si è detto febbraio o marzo).

Anche il Tribunale amministrativo ha chiarito ulteriormente che «l'esigenza perseguita dalla norma è quella di garantire una tempestiva ricostruzione degli organi di governo regionale. Emerge con evidenza l’incongruità e l'irragionevolezza di una interpretazione della previsione normativa in esame posta a ricomprendervi la sola fase dell’ indizione delle elezioni senza in alcun modo ancorare, ad un ulteriore limite temporale, i loro effettivo svolgimento».

Insomma il termine di tre mesi è quello per il voto e non quello dell’indizione.

CHI E’ INELEGGIBILE

C’è poi l’ulteriore aspetto di chi vorrebbe candidarsi e si trova in una delle cause di ineleggibilità (per esempio i sindaci) e dovrebbe dimettersi entro un termine stabilito.

Ma quale?

Se il governo D’Alfonso fosse andato a scadenza naturale, il voto ci sarebbe stato il 28 aprile 2019. Di conseguenza le cause di ineleggibilità sarebbero dovute essere rimosse entro 119 giorni, cioè, il 27 gennaio 2019.

Le cose cambierebbero in caso di scioglimento anticipato del Consiglio regionale dove le cause di ineleggibilità devono essere rimosse «entro il termine più breve» rispetto a quello precedente purché -dice la norma- la data di pubblicazione del decreto di scioglimento sia antecedente al termine di cui si parla, cioè il 27 gennaio 2019.

Siccome il decreto di scioglimento del Consiglio regionale è stato pubblicato sul Bura il giorno 22 agosto 2018, e questa data è antecedente al 27 gennaio 2019, le cause di ineleggibilità possono essere rimosse nel più breve termine di 45 giorni dalla data di pubblicazione del decreto, mentre le elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale devono svolgersi entro e non oltre il termine previsto che va dall'11 al 25 novembre 2018.

Questa ricostruzione è contenuta in una lettera di diffida firmata dal capogruppo di Forza Italia, Lorenzo Sospiri al vicepresidente Giovanni Lolli e all’ex presidente del Consiglio Giuseppe Di Pangrazio.

La diffida si conclude così: «non è inutile rammentare che il decreto di indizione delle elezioni non è un atto politico ma un atto amministrativo conclusivo di un procedimento amministrativo caratterizzato dall’esercizio di potestà pubblica e vincolate sulla scorta di precetti legislativi puntuali relativi all'an e al quando ( Consiglio di Stato n 6002 del 2012) la cui violazione o elusione è sindacabile nelle sedi giudiziarie»

Chi invece vorrebbe far slittare in primavera il voto (il centrosinistra) pone sul tavolo ragioni tecnico-giuridiche che ineriscono l’interpretazione delle leggi e ragioni più generali e amministrative tra le quali il problema di una sicura amministrazione provvisoria in caso di voto a dicembre con conseguenze sulle possibilità di spesa dell’ente; il problema della neve che potrebbe ostacolare o non invogliare gli abruzzesi a recarsi al seggio a dicembre; il problema del costo delle elezioni non preventivato nel bilancio 2018 con obbligo di operare una variazione.