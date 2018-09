Sviluppo locale, pioggia di fondi europei sui Comuni abruzzesi

ABRUZZO. E’ stato approvato e finanziato dalla Regione Abruzzo il progetto per la creazione di un ufficio unico di progettazione, programmazione e accesso ai fondi europei, nazionali e regionali, per attirare, in sostanza, nuove e più rilevanti risorse al fine di finanziare progetti nei vari ambiti di sviluppo locale.

Tanti i comuni della regione che cominciano questa avvenuta.

A Sulmona, (Comune capofila insieme ad altri 14 Comuni) sono stati assegnati 69.683 euro

«Sono particolarmente soddisfatta per questo risultato che ha premiato un lavoro di squadra dentro e fuori l’Amministrazione. È un progetto importante non solo per Sulmona che consentirà di mettere in rete i Comuni, i quali potranno avere la possibilità di formare personale interno ed occuparsi in modo concreto di temi dello sviluppo finanziato. Attraverso questa iniziativa saranno portate avanti azioni per contribuire alla crescita del nostro territorio», ha spiegato il sindaco di Sulmona Annamaria Casini.

I Comuni partecipanti sono: Sulmona, Anversa degli Abruzzi, Bugnara, Campo di Giove, Cansano, Cocullo, Corfinio, Introdacqua, Pettorano sul Gizio, Pratola Peligna, Prezza, Raiano, Roccapia, Scanno, Villalago.

A Francavilla il finanziamento, ottenuto anche grazie al partenariato già collaudato con i Comuni di San Giovanni Teatino, Miglianico, Torrevecchia, Villamagna, Vacri, Ripa Teatina e Ari, ammonta a 70 mila euro e prevede l'apertura di uno sportello di progettazione comunitaria e un ciclo di formazione per il personale degli enti sui temi della progettazione, del monitoraggio e della gestione dei fondi europei, nazionali e regionali.

Lo sportello, nello specifico, gestito da un team multi professionale, non solo dovrà migliorare la capacità degli Enti di intercettare tutti finanziamenti possibili, «ma dovrà essere una sentinella per tutto il territorio, comunicando all'esterno, alle imprese, ai professionisti, alle associazioni e a tutta la società civile le numerose opportunità di finanziamento comunitarie, nazionali e regionali. Sarà quindi centrale», spiegano dal Comune, «tutta la strategia di comunicazione esterna, soprattutto costruita sul sito web e i canali sociale (Facebook, Instragram, Telegram, News Letter etc.), sulla quale il progetto investe risorse organizzative e finanziarie».

Il corso di formazione ha invece l'obiettivo di aumentare le competenze interne all'ente in tema di progettazione e gestione dei fondi comunitari.

Tra i 10 progetti finanziati c’è anche quello che vede il comune di Ortona capofila insieme ai comuni di Arielli, Canosa Sannita, Crecchio, Orsogna e Tollo, per un importo di 70mila euro.

Fondi (il Comune non specifica quanti) anche per il comune di Tagliacozzo (ente capofila) in partenariato con i comuni di Cappadocia, Sante Marie, Scurcola Marsicana, Magliano de’ Marsi, Oricola, Pereto, Rocca di Botte.

L’obiettivo alla base del progetto pilota è quello di creare “ecosistemi territoriali di innovazione”, importanti per connettere amministrazioni, PMI, Università, ricerca, finanza, favorendone lo sviluppo.

In questo caso la realizzazione del progetto partirà il 1 ottobre 2018 con il perfezionamento delle convenzioni deliberate nei consigli comunali dei comuni partner.