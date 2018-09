Regione, per il centrosinistra i bilanci sono ok anche se i giudici dicono di no

ABRUZZO. «La Corte Costituzionale è incappata, suo malgrado, in un vero e proprio errore di lettura di alcuni numeri iscritti in bilancio». E poi la Corte dei Conti si rimangia quello che aveva detto e non riceve il nuovo rendiconto 2013 dopo le reiterate bocciature. E ancora: tutti quelli di prima erano incapaci e pasticcioni mentre il centrosinistra dalfonsiano è stato infallibile ed ha lavorato al meglio ottenendo splendidi risultati anche sui bilanci regionali (anche se gli enti preposti alla validazione dell’operato dicono il contrario).

E’ quello che dice oggi il centrosinistra al governo della Regione per bocca del consigliere della Regione Abruzzo, Maurizio Di Nicola, che replica ad un recente articolo che riguardava la decisione della Corte dei Conti di non esaminare il nuovo consuntivo regionale 2013, nuovamente ricalcolato e riapprovato.

La sezione regionale della Corte ha stabilito che la parifica (cioè la validazione del bilancio) non può più essere fatta anche se la Regione può approvare quello e quelli successivi.

Come dire che si può continuare ad amministrare ma senza la certificazione contabile prevista per legge.



«LA COLPA E’ DEGLI ALTRI»

«In verità», spiega Di Nicola, «la Corte dei Conti dall’anno 2012 è stata chiamata a “parificare” i rendiconti generali delle Regioni (e non solo), dentro il mutato contesto costituzionale che afferma il principio del pareggio di bilancio. Storicamente, infatti, le Regioni avevano potuto operare con una certa superficialità contabile che impediva al bilancio di assolvere ad una delle sue funzioni: rendere leggibile ai cittadini l’operato e gli obiettivi dell’azione politica. Già in occasione della parifica del rendiconto dell’anno 2012, la locale Corte dei Conti aveva strigliato la Regione invitandola a “riallineare il ciclo di bilancio alle tempistiche della normativa”, provvedendo “a concludere il riaccertamento dei residui attivi e passivi per stabilire l’esatta quantificazione del disavanzo effettivo”, per “dar corso ad un piano di rientro con giuste coperture economiche”.

Rispetto a queste censure, imputabili evidentemente alle precedenti amministrazioni regionali, la Regione a guida D’Alfonso ha puntualmente operato in correzione, come potrà essere certificato non appena cesserà questo corto circuito istituzionale in merito al rendiconto dell’anno 2013».

Si ricordi che il consuntivo 2013 è stato più volte bocciato e nel frattempo è intervenuta anche la Corte Costituzionale che ha bocciato a marzo scorso la legge regionale 16/17 approvativa del rendiconto 2013 ( «rivisto e corretto rispetto a quello ereditato dalla Giunta Chiodi, così come sollecitato dalla stessa Corte dei Conti», dice Di Nicola).

E poi: «si consideri che la Corte Costituzionale è incappata, suo malgrado, in un vero e proprio errore di lettura di alcuni numeri iscritti in bilancio, ma, non esistendo nell’ordinamento giuridico un Giudice di grado superiore alla stessa al quale rivolgersi per rimediare, la Regione non ha potuto far altro che accettare l’errata pronuncia.

Nella su richiamata nota di marzo 2018, la Corte dei Conti ha inoltre esplicitamente chiesto a Regione Abruzzo “di approvare un nuovo disegno di legge di Rendiconto 2013” e “di provvedere alla riformulazione e trasmissione, a questa sezione, del rendiconto per l’anno menzionato”.

A questo obbligo la Regione ha adempiuto con la DGR n.215/C del 13 aprile 2018, quella che, invece, in modo stupefacente, la Corte dei Conti ha dichiarato irricevibile con la decisione, resa lo scorso 2 agosto, che è stata commentata in conferenza stampa. Nella stessa pronuncia, per altro, si è anche affermato che il giudizio di parifica per l’anno 2013 è stato chiuso (non essendo affatto sospeso). Si può cogliere pertanto il lato positivo della pronuncia, cioè che si può proseguire con la parifica dell’anno 2014, in modo da iniziare a sottoporre al vaglio dei giudici contabili l’attività amministrativa della Regione a guida D’Alfonso, insediatasi solo a giugno 2014».

«COLPA DEL CENTRODESTRA»

«In effetti, il caos contabile riscontrato nei bilanci ereditati dal centro destra è stato tanto e tale da avere mandato in confusione la stessa macchina dei controllori! Spero che ai colleghi Marcozzi e Pettinari non sia sfuggita la realtà dei fatti, poiché più volte è stato esaminato in Commissione bilancio questo anomalo corto circuito istituzionale, generato, in primo luogo, non da “pezze giustificative mancanti” ma da oltre 20 anni di lassismo burocratico nella gestione e chiusura dei procedimenti amministrativi».

«COME SONO BRAVI I DIRIGENTI»

«Da quattro anni ormai, pochi eroici dipendenti regionali, ai quali va la mia stima, hanno sfidato la confusione per riordinare la contabilità costringendo i vari uffici regionali al riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi; senza mai mandare in blocco, però, la possibilità di Regione Abruzzo di finanziare le prestazioni essenziali per i cittadini abruzzesi (dal trasporto, al sociale), così come di cofinanziare la spesa dei fondi comunitari (dall’agricoltura, alla formazione e lavoro), che sarebbero state impedite da un’applicazione meramente formalistica del principio del pareggio di bilancio (soprattutto in queste controverse iniziali fasi di applicazione delle nuove normative giuscontabilistiche). L’Amministrazione regionale in carica ha approvato il rendiconto 2014 (con DGR n.536/c del 2017), quello 2015 (con DGR 79/C del 2018), quello del 2016 (con DGR 226/c del 2018) e chiuderà nel corrente mese di settembre quello 2017. Auspichiamo dunque che procedano celermente le parifiche della Corte dei Conti su questi rendiconti, e si dia contezza agli abruzzesi di come sono stati gestiti i loro denari in questi anni. Siamo noi a chiederlo, a gran voce».







LA POLITICA “SBILANCIATA”

Il consigliere Di Nicola almeno è d’accordo sul fatto che i bilanci della Regione in passato siano stati una cosa non distante dall’essere abominevoli.

Un fatto che avrebbe dovuto aprire un serio dibattito sulla qualità della classe politica.

Come giornale e come cittadini non ci interessa il gioco di chi è la colpa, chi c’era prima, di che colore.

Prendiamo atto che i bilanci regionali sono stati redatti, nella migliore delle ipotesi, da dirigenti disattenti o negligenti e approvati dagli eletti.

Resta il punto che c’è una Regione che non riesce a capire quanto abbia speso e a mettere ordine nei conti come prevede la legge.

Di Nicola, invece, si sbilancia quando è costretto a parlare delle responsabilità della sua maggioranza, troppo abituata alla propaganda, sempre e comunque, da non comprendere nemmeno quando è il caso di cambiare registro.

Il fatto certo è che il rendiconto del 2013 non è stato parificato dalla Corte dei Conti e comunque la si voglia vedere non è un successo per il Pd di Di Nicola e nemmeno degli abruzzesi.

L’altro fatto certo è che leggi regionali di bilancio (cioè quelle valutate dagli uffici regionali ed approvate dai politici) sono state giudicate incostituzionali. Non una roba da poco ma qualcosa che di profondamente connesso con la qualità del governo e dell’amministrazione.

Altra certezza è che la Regione ha già approvato gli altri consuntivi ma nessuno di questi è stato parificato. Questione di tempo.

La Corte Costituzionale non sa leggere i bilanci? Ne prendiamo atto e lo registriamo.

Il Pd è convinto di aver fatto bene lo stesso? Idem con patate.

L’impressione che si ha ascoltando le persone è che ancora una volta gli abruzzesi sono scontenti dell’ennesimo governo che ha avuto mai come questo pienissima libertà di agire senza interferenze ma senza la voglia di assumersi gli errori: l’errore più grande.

Proprio per questo l’Abruzzo per il futuro ha bisogno di una classe politica, vecchia o nuova che sia, persino più fallibile ma in grado di rendersene conto; coraggiosa come chi è in grado di ammettere i propri errori e trovare la forza per rimediare; intelligente per fare tesoro, migliorarsi e soprattutto non perseverare.

a.b.