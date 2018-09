Elezioni Abruzzo: ecco chi deciderà quando si andrà a votare

ABRUZZO. Si vota in autunno, come vogliono le forze che si sentono sicure di vincere, oppure in primavera come sta cercando di fare il centrosinistra da mesi?

Chissà.

La legge, in teoria, dovrebbe essere scritta, codificata e stabilire in maniera precisa le scansioni temporali (come in effetti fa).

Le elezioni regionali, secondo quanto sancito dalla Legge di Stabilità 2015, devono avere luogo «non oltre i sessanta giorni successivi al termine del quinquennio».

Dunque verrebbe “automatico” pensare comunque all’autunno.

Eppure da mesi si assiste ad un dibattito nel quale emergono tutte le anime dei diversi partiti politici già in corsa (chi può chi meno) per le prossime elezioni regionali.

Ma chi deciderà la data?

Spetta al presidente della Corte d’Appello locale, nel nostro caso L’Aquila, nella persona di Fabrizia Ida Francabandera.

Lo ha confermato il presidente reggente della Regione Abruzzo, Gianni Lolli, che ha spiegato come nei prossimi giorni incontrerà, insieme al presidente del Consiglio regionale, Giovanni Di Pangrazio proprio il giudice Francabandera.

E nei giorni scorsi è già stato avviato un dialogo epistolare e telefonico.

«Oggi», ha detto Lolli, «primo giorno utile dopo il periodo di ferie, abbiamo avviato formalmente i rapporti e si è attivata la procedura. Ho sentito il presidente della Corte d'Appello che si è dimostrato molto disponibile e cordiale e che mi ha informato del fatto che già sta esaminando la documentazione. Molto presto ci sara il primo incontro, quando sarà il momento daremo la data, speriamo molto presto».

«DECISIONE COLLEGIALE NO A PRESSIONI»

Anche Lolli conferma: «la procedura è chiara, ci sarà una decisione presa collegialmente a seguito delle riunioni che faremo. Il tutto basato sulle norme e sull'interesse generale».

Lolli che ha preso le redini della Regione, governata da una maggioranza di centrosinistra dopo le dimissioni di Luciano D'Alfonso seguite alla convalida a senatore del Pd, spiega che «nessuno sta ritardando le elezioni, prima si fanno e meglio è per tutti. Faremo prima possibile studiando bene le carte, insieme. Non ho partecipato in nessun modo al dibattito sulle date presunte, verificheremo procedure e documenti e alla fine di un percorso, peraltro non semplice, decideremo. Tutte queste pressioni, sia quella pubbliche sia quelle private, per fare le elezioni più tardi, pur legittime, sono totalmente ininfluenti: è la legge che ci guiderà, non le pressioni politiche di vario genere».

Insomma la legge è legge e deve essere rispettata… precisazioni evidentemente non scontate e concetto quasi messo in secondo piano dal frastuono del vociare delle ultime settimane.

In effetti il timore di votare in primavera -oltre che spaventare centrodestra e M5s- significherebbe un interregno dell’esecutivo dalfonsiano ancora più lungo dell’ultimo “extra legge” di sei mesi concessi in sorte a Chiodi, nel 2013, quando la scadenza del mandato (15 dicembre 2013) venne fatta slittare a maggio 2014.

Nel caso del centrosinistra -che ha battuto molti dei record della precedente legislatura e di quella ancora precedente- si tratterebbe di un governo più lungo di quasi 12 mesi, una bella fortuna per chi governa, meno per tutti gli altri…

CHE DICONO I SONDAGGI?

I recenti sondaggi sembrano essere tutti molto simili tra loro con il M5s oltre il 30% e primo partito d’Italia, mentre la Lega è subito dietro tra il 28 ed il 30%, Forza Italia in area 10% e le altre componenti del centrodestra dal 4% in giù.

Dunque stesso scenario delle elezioni di marzo e con “l’effetto coalizione” pronto a fare la differenza a favore di un centrodestra unito volto ad isolare il M5s.

In questo scenario c’è poco spazio per il Pd, poco sopra il 10%, rischia di essere spazzato poderosamente.

In Abruzzo, per esempio, potrebbe rimanere- se lo scenario dovesse essere questo- con 3-4 consiglieri regionali, ovviamente in minoranza.

Così, appena ridestati dalla calura agostana il centrodestra è tornato a ribadire la propria posizione.

«Il voto per la Regione Abruzzo è un'esigenza irrinunciabile e non rinviabile di tutta la comunità abruzzese che non merita di subire questo stillicidio di immobilismo dovuto alla sfrenata ambizione di personaggi abili nei giochi di prestigio e nelle tecniche dilatorie», hanno detto i vertici del centrodestra in Abruzzo, Nazario Pagano (Fi), Giuseppe Bellachioma (Lega), Etel Sigismondi e Giandonato Morra (Fratelli d'Italia) e Enrico Di Giuseppantonio (Udc).

Il punto è che il centrodestra (così come i grillini) non sembra trasudare fiducia in alcune istituzioni al momento rette da uomini del centrosinistra, come se i pubblici ufficiali chiamati a decidere secondo legge potessero trovare cavilli, scappatoie o ragioni plausibili per «rompere le leggi».

Lettere sono state inviate al presidente della Repubblica per sensibilizzarlo sul tema.

Il centrodestra ( «unito», tengono a ribadirlo) parla apertamente di «leggi umiliate da quanto accaduto dopo il 23 marzo», cioè tutto il traccheggiamento messo in atto dall’ex presidente Luciano D’Alfonso che di fatto ha permesso di guadagnare mesi preziosi all’agonizzante centrosinistra.

Non contribuisce a rasserenare gli animi nemmeno il fatto che il tribunale de L'Aquila ha deciso sulla incompatibilità di D’Alfonso con una ordinanza aspramente contestata (ed appellata) dai grillini o che il marito del presidente della Corte d'Appello è stato chiamato svariate volte in vari ruoli negli enti "occupati" temporaneamente dal centrosinistra.

IL CENTRO SINISTRA VUOLE ALLARGARSI

Intanto a Teramo si sono incontrati i consiglieri della maggioranza di centrosinistra che hanno espresso la volontà di «allargare l'area politica a tutti i soggetti che fanno riferimento ai valori di solidarietà sociale, crescita economica diffusa e sviluppo sostenibile, per opporsi alle visioni destrorse e populiste che caratterizzano l'attuale Governo nazionale».

Insomma imbarcare liste civiche e molto altro per tentare di contrastare la corazzata del centrodestra e quella del M5s che da solo difficilmente riuscirebbero a battere.

Il tutto dipende comunque dal candidato presidente «forte e autorevole, che sappia dialogare con tutti e che non sia indicato nel chiuso delle stanze romane ma dal territorio».

Difficile non pensare all’attuale vicepresidente del Csm, Giovanni Legnini, al momento superpartes ma tra pochissime settimane in scadenza potrà ritornare a vestire i panni della sua squadra. Il suo nome rimane “ingombrante” ed un punto forte difficile da accantonare, anche se rimangono ostacoli di vario genere.

L’accelerazione però c’è stata e comunque vada la campagna elettorale è già iniziata: allacciate le cinture.