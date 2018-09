Consorzio Bonifica Sud, indette elezioni. Febbo: « che furbata, bloccare tutto»

VASTO. Il commissario straordinario del Consorzio Bonifica Sud, Franco Amicone, all'indomani delle dimissioni del Governatore D'Alfonso ha immediatamente indetto le elezioni consortili.

Si dovrebbero tenere il 2 dicembre, a ridosso delle elezioni regionali.

Il consorzio era stato Commissariato nell'anno 2014 dal Governatore D'Alfonso «a causa della pessima situazione finanziaria dell'Ente».

Sono passati quattro anni, si sono succeduti quattro commissari e l'ente gestito da Amicone chiude il Bilancio con un disavanzo di circa 12 milioni di euro.

Un risultato non buono nonostante il contributo della stessa Regione (più di cinquecentomila euro), nonostante le entrate derivanti dai lotti di Chiauci finanziati (più di un milione e cinquecentomila euro) e nonostante il riaccertamento dei residui effettuati (residui passivi eliminati pari a tre milioni di euro), «Indire le elezioni al Consorzio Bonifica Sud è un atto pretestuoso poiché la decisione arriva dopo ben quattro anni di attesa, dopo quattro Commissari e soprattutto senza che le vere problematiche del mondo agricolo siano stato affrontate e risolte», contesta il consigliere regionale di Forza Italia Mauro Febbo.





«La fuga in avanti del commissario Amicone è solo l'ennesima furbata per favorire la sua permanenza all'interno dell'Ente ormai prossimo al default finanziario», continua Febbo.

«I conti parlano chiaro e dicono che il disavanzo dell'Ente vastese è peggiorato, insiste il consigliere regionale di Forza Italia.

«Il Consorzio di Bonifica Sud invece di ridurre i dirigenti e i dipendenti li ha aumentati a dismisura tanto che l'ho ribattezzato un vero e proprio postificio. Per anni ho chiesto le elezioni e adesso, sapendo che non verrà riconfermato, il Commissario Amicone, in maniera del tutto arbitraria, le ha indette in tempi record. Pertanto rivolgo un appello alle Organizzazioni professionali affinché le elezioni si svolgano solo dopo quelle regionali e con un esecutivo operativo al fine – conclude Febbo - di dare al Consorzio di Bonifica Sud una guida nuova e autorevole e, soprattutto, che restituisca dignità e voce al mondo agricole del vastese».