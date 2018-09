Regione Abruzzo, sul rendiconto 2013 la Corte dei Conti chiude la partita

ABRUZZO. Si torna a parlare di bilancio regionale per via di un nuovo intervento della Corte dei Conti che con la delibera 120/2018 contesta a Regione Abruzzo la procedura di parifica sul rendiconto 2013.

Una storia infinita con la bocciatura eclatante, degli anni passati, da parte della Corte Costituzionale, arrivata nemmeno troppo a sorpresa dopo che la Corte dei Conti locale era già stata fin troppo chiara avendo tacciato il bilancio ufficiale presentato come non veritiero.

In pratica la Regione non riesce ancora ad approvare il consuntivo del 2013 che equivale a dire di non riuscire a sapere e capire quanto ha speso quell'anno e quanto incassato. Mancano pezze d'appoggio e le incongruenze sono troppe. Questo, come è facile capire, ha delle conseguenze anche sui bilanci successivi.

Nei giorni scorsi, in camera di Consiglio, i giudici della Corte dei Conti hanno deliberato l’irricevibilità della richiesta di riapertura del giudizio di parifica relativo al Rendiconto generale della Regione Abruzzo per l’esercizio 2013 e la contestuale estinzione del giudizio sospeso.

Anche perchè, specificano i giudici, se si facesse diversamente «la pronuncia della Sezione regionale della Corte dei conti non acquisirebbe mai la forza di giudicato».

I giudici ricordano anche che «il giudizio di parifica innanzi alla Corte dei conti, del resto, non impedisce all’Amministrazione regionale, né di approvare il Rendiconto nella formulazione (pur) censurata dalla Corte dei conti, né di emendarlo».

E così alla fine la Regione Abruzzo resta ferma alla parifica del Rendiconto 2012. Il Rendiconto 2013 è stato parificato solo parzialmente, ponendo così l'ente in una situazione drammatica rispetto ai conti. Unica regione in Italia con la parifica ancora ferma al Rendiconto 2012.

A leggere la delibera della Corte dei Conti sembrerebbe che Regione Abruzzo abbia sbagliato anche la procedura. La Sezione regionale di controllo, infatti, contesta all'ente anche le modalità suggestive con cui si tenta di innestare delle modifiche sul procedimento relativo alla parifica del Rendiconto 2013.

Tanto che nelle risultanze finali del giudizio, la Corte dichiara «l'irricevibilità».

Un passaggio chiave, quello dell'incertezza dei conti, che viene evidenziato anche nell'ultima delibera e che prende spunto dalla sentenza della Corte Costituzionale: «La legge sopravvenuta ( si fa riferimento al Rendiconto 2013), oltre a non aver un legame diretto con le norme impugnate non assicura chiarezza e stabilità ai conti regionali peggiorando anche la situazione dell'ente territoriale anche per l'assenza di punti di riferimento sicuri quali la continuità con le risultanze degli esercizi pregressi e l'esatta contabilizzazione dei crediti e dei debiti esistenti».

«Sono profondamente preoccupata per il futuro della nostra regione», dichiara Sara Marcozzi, consigliera regionale del Movimento 5 Stelle. «Alcuni passaggi riportati nella delibera mettono a nudo quanto (non) fatto dalla maggioranza di questo governo. Una programmazione seria dovrebbe essere basata su cifre e risorse attendibili e precise. Mi domando come abbiano fatto le diverse amministrazioni che si sono susseguite fino ad oggi a programmare il futuro della nostra regione con i bilanci in queste condizioni».

E a preoccupare maggiormente Marcozzi sono i numeri: «il livello di indebitamento della Regione si attesta intorno a 1,1 miliardi, di cui quasi la metà dell'intero importo è costituito da 3 prestiti obbligazionari sui quali Regione Abruzzo ha strutturato delle operazioni in derivati. A questo si aggiunga che il deficit, stando alle notizie che filtrano nei corridoi del palazzo, dovrebbe raggiungere una cifra ricompresa fra i 550 e i 700 milioni di euro».

La mancata parifica dei Rendiconti 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017 non permettono a nessuno di avere dati certi relativamente al deficit. Come se non bastasse, il ritardo rispetto al riaccertamento dei residui attivi e passivi relativi relativi all'annualità 2017, pone ulteriori incertezze sulle reali disponibilità dell'ente.

«È evidente che sia il centrodestra, quanto il centrosinistra, abbiano miseramente fallito in merito al riordino dei bilanci», chiude Marcozzi. «Mi domando come abbiano fatto in questi anni a governare senza avere contezza delle reali risorse di cui l'ente dispone».