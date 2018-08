Aeroporto d'Abruzzo: da ottobre Ryanair vola a Bucarest

PESCARA. Presentato, ieri mattina, all'aeroporto d'Abruzzo di Pescara il nuovo collegamento Ryanair con Bucarest (Otopeni). Nel corso dell'incontro con i giornalisti il presidente della Saga, Enrico Paolini, l'assessore regionale al Turismo, Giorgio D'Ignazio, e il direttore Saga, Luca Ciarlini, hanno illustrato ai giornalisti le novita' che riguardano lo scalo.

In primis il volo diretto bisettimanale Ryanair, che colleghera' Pescara a Bucarest e sara' operativo a partire dal 30 ottobre prossimo. I collegamenti bisettimanali saranno operati tutto l'anno, ogni martedi' e sabato, con partenza da Pescara alle 12.25 e arrivo a Bucarest alle 15.15 (ora locale).

La partenza da Bucarest per Pescara e' prevista nei giorni di martedi' e sabato alle 11.05 (ora locale), con atterraggio in Abruzzo alle 12.00. La tratta Pescara-Bucarest sara' operata su aeromobili Boeing 737-800 e 738Max8, con capacita' di 189 passeggeri. "Sono molto soddisfatto del risultato raggiunto con la prossima attivazione del collegamento Ryanair con Bucarest - ha detto il presidente della Saga Enrico Paolini -. Questa tratta contribuira' a consolidare la gia' esistente partnership tra Abruzzo e Romania. L'aeroporto d'Abruzzo ha infatti costantemente accolto un notevole flusso incoming da parte di Bucarest, rappresentato sia da lavoratori che da turisti, per cui il ripristino della tratta Pescara-Bucarest rappresenta un importante tassello nell'ottica dell'incremento del turismo e del commercio". Nel corso della conferenza stampa il presidente Paolini ha tracciato un primo bilancio di fine estate dei dati di traffico dell'aeroporto d'Abruzzo, che conferma il trend di crescita evidenziato nel corso del 2017.