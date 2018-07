Abruzzo. Acquisto immobili per sfollati terremoto: ecco la graduatoria

ABRUZZO. Sono 435 gli immobili da acquisire per gli sfollati del terremoto del 2016 inseriti nella graduatoria provvisoria pubblicata dalla Regione Abruzzo, dopo le osservazioni presentate da privati e societa' partecipanti.

Le abitazioni si trovano nelle province dell'Aquila, Pescara e Teramo e il loro costo totale ammonta a quasi 69,5 milioni di euro. Per la sola citta' di Teramo, che ad oggi conta 2.569 cittadini assistiti (Contributo Autonoma Sistemazione e sistemazione alberghiera), le offerte pervenute interessano 227 alloggi per un totale di 33 milioni 732 mila euro.

Gli sfollati ancora assistiti in Abruzzo sono 5.637, per un esborso mensile a carico della Protezione civile per complessivi 2 milioni 580 mila euro.

Cosi' come stabilito dall'avviso pubblico, la graduatoria diverra' definitiva solo dopo i sopralluoghi sugli alloggi affidati ai tecnici incaricati, che dovranno verificare i requisiti previsti dal bando.

Gli accertamenti inizieranno nei prossimi giorni nei Comuni che hanno gia' comunicato una puntuale ricognizione del fabbisogno abitativo.

«Auspico da parte dei sindaci interessati una sollecita definizione dei fabbisogni abitativi», e' l'appello del presidente della Regione, Luciano D'Alfonso, «in previsione di una prossima emanazione di ordinanza da parte del capo della Protezione Civile nazionale, che disciplina ulteriormente le condizioni per il Contributo di Autonoma Sistemazione e sistemazione presso le strutture ricettive».







Decreto COR n. 168 del 13 luglio 2018

Graduatoria

Verbale n. 4 di esame delle osservazioni

Verbale n. 5 di esame delle osservazioni