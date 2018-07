Terremoto, Conte cancella ‘Casa Italia’. Pezzopane: «governo chiarisca subito»

SULMONA. La deputata Dem Stefania Pezzopane, responsabile nazionale Dipartimento terremoto e ricostruzione, con il collega Camillo D’Alessandro hanno predisposto una interrogazione urgente al presidente del Consiglio Conte relativamente alla soppressione del programma “Casa Italia” avvenuta per decreto in questi giorni.

Nella scorsa legislatura i governi Renzi-Gentiloni hanno impostato un programma di prevenzione sismica comprensivo di fondi per l’edilizia scolastica, del sisma bonus e del progetto Casa Italia inteso come progetto permanente di prevenzione sismica sul territorio nazionale, a partire dalle aree ad alto rischio sismico.

Si prevedeva nell’esperimento pilota, l’apertura di sedi in dieci città e tra queste Sulmona, in provincia dell’Aquila.

Su Sulmona in particolare c’era l’intenzione di intervenire con uno dei 10 cantieri pilota per una prima tranche di 25 milioni di euro per l’intero progetto nazionale

Il governo Conte, il 2 luglio scorso, con l’approvazione di un decreto ha sostanzialmente soppresso il dipartimento ministeriale di “Casa Italia“.

La struttura della città peligna, che prevedeva in organico sette dirigenti e venti funzionari, è stata cancellata con un colpo di spugna: le competenze, fermo restando la dotazione economica della legge ( 2,5 milioni per il 2018 ), passano ora infatti alla Presidenza del consiglio dei ministri e in prospettiva al dipartimento di Protezione civile.

«Invece di costruire, migliorare, potenziare, rifinanziare, sopprimono una delle scelte più lungimiranti della scorsa legislatura, finalizzata a dare finalmente al paese un programma permanente di prevenzione sismica, non più soltanto giocato sulla risposta alle emergenze», contesta Pezzopane.

«Ora che fine fa la scelta strategica fatta per Sulmona, scelta tra le 10 città d’Italia ad ospitare le strutture del Dipartimento? Lo vogliamo sapere e subito. Qualsiasi cosa abbiano deciso di fare, vigileremo perché non si sacrifichi Sulmona, inserita nel programma con forza ed energia».