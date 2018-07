Finanziamenti Cipe per 5,5 mln di euro: ecco a quali comuni vanno

ABRUZZO. Ha avuto il via libera della Corte dei Conti e sarà presto pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la delibera CIPE (Comitato interministeriale per la programmazione economica) n. 97 del 22 dicembre scorso che prevede l’assegnazione all’Abruzzo di risorse volte principalmente all’infrastrutturazione scolastica, turistica e sportiva. Si tratta di dieci interventi finanziati attraverso le economie del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2007-2013 riprogrammate dal CIPE, con 5 milioni 536 mila euro destinati ad opere da realizzare sul suolo abruzzese. A darne notizia è stato, questa mattina, a Pescara, in Regione, il presidente della Giunta regionale, Luciano D'Alfonso, nel corso di una conferenza stampa alla quale ha partecipato anche il sindaco di Pescara, Marco Alessandrini.

Gli interventi da finanziare dovevano essere inseriti nel Piano triennale dei lavori pubblici dell’ente che richiedeva il finanziamento e nel sistema di monitoraggio unitario istituito dal Ministero dell'Economia, avere almeno il progetto definitivo approvato oltre ad un cronoprogramma di spesa per annualità. Il termine per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti è fissato al 31 dicembre del prossimo anno.

Questo l'elenco dei 10 interventi:

Abbateggio: 130 mila euro per la realizzazione degli spogliatoi annessi al campo sportivo;

Cerchio: 200 mila euro per l’adeguamento sismico della scuola elementare di via Giardino;

Tollo: 380 mila euro per la riqualificazione dell’impianto sportivo comunale;

Arielli: 400 mila euro per la realizzazione della Casa dello Sport;

Fossacesia: 500 mila euro per interventi di risanamento dell’area di San Giovanni in Venere;

L’Aquila: 600 500 mila euro per l’adozione di servizi di e-procurement in modalità SaaS e dei servizi di supporto per la realizzazione di un sistema telematico di acquisto a disposizione del Soggetto Aggregatore e delle stazioni appaltanti del territorio regionale;

Roccaraso: 676 mila 500 euro per il completamento della palestra comunale per la scuola primaria e secondaria di primo grado;

Cugnoli: 750 mila euro per la riqualificazione dell’impianto sportivo comunale e del centro di accoglienza;

Montesilvano: 1 milione 400 mila euro per la realizzazione della palestra del liceo scientifico "Corradino D’Ascanio";

Pescara: 1 milione 500 mila euro per la realizzazione di una palestra a completamento dell’infrastruttura scolastica "Galileo Galilei" in via Vespucci.