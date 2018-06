Diga di Chiauci: 29 milioni di euro per l'invaso  

ABRUZZO. Ventinove milioni di euro per il potenziamento idrico della capacita' dell'invaso di Chiauci, sul fiume Trigno, in provincia di Isernia, di cui 25 milioni da parte delle Regioni Abruzzo e Molise, e 4 milioni da parte del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, questi ultimi all'indirizzo della capacita' ulteriore di potenziamento strutturale che il Ministero ha tenuto ad affidare direttamente al soggetto Molise, per il tramite del soggetto attuatore, il Consorzio di Bonifica Sud-Vasto.

Il finanziamento del Masterplan, voluto dalla Regione Abruzzo, e' stato presentato stamattina dal presidente della Giunta regionale abruzzese, Luciano D'Alfonso, dal commissario e dal direttore del Consorzio di Bonifica Sud-Vasto, Franco Amicone e Tommaso Valerio. In particolare, nella mattinata di oggi, il presidente D'Alfonso ha illustrato l'impiego dei primi 13.952.000 euro sottoposti a procedura di gara per la scelta dei contraenti, che sono tre: il Consorzio stabile Pentagono, l'a.t.i. Edilflorio-fratelli Persia e Florio Giuseppe, e la Tenaglia srl.

Il ribasso complessivo ammonta a 1.658.436 euro.

«Questa e' una delle opere strategiche che in questi 50 mesi di amministrazione abbiamo contemplato come obiettivo assoluto non negoziabile» ha sottolineato D'Alfonso, durante la conferenza stampa che si e' svolta questa mattina, nella sede della Regione, in viale Bovio, a Pescara. «Sono interventi» ha aggiunto il presidente della Giunta regionale abruzzese, «che fanno in modo che l'invaso di Chiauci abbia capacita' di risposta alle domande di approvvigionamento idrico che vengono poste al Consorzio di Bonifica Sud da parte anche del sistema delle imprese. Un lavoro che si poteva fare 20 anni fa, o anche in tempi piu' recenti, quando l'emergenza era gia' nota. Noi abbiamo raccolto il grido di dolore e abbiamo concesso risorse finanziarie mai viste prima, se non ai tempi di Remo Gaspari».

Il presidente D'Alfonso ha poi precisato che, a proposito dei finanziamenti destinati all'invaso della diga di Chiauci, «tutte le risorse sono di provenienza extraregionale e sono state guadagnate attraverso l'attivismo della Regione Abruzzo e della Regione Molise. Con questo intervento» ha concluso D'Alfonso «aumentiamo sul territorio un apporto idrico pari a 1 milione 200 mila metri cubi di acqua. Non solo: per la prima volta ci stiamo dotando sia di un piano di Protezione civile che di un piano di evacuazione che la legge richiedeva da tempo, e faremo una viabilita' che consenta l'allontanamento qualora ce ne fosse bisogno. Sono contento, infine, che le imprese che si sono aggiudicate questo lavoro siano imprese che hanno un vincolo morale col territorio».