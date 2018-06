Intervista al senatore Di Nicola (M5s): «sulle tasse truffa mediatica del Pd»  E su D'Alfonso: «imbarazzi anche tra i suoi»

ABRUZZO. La vicenda delle tasse sospese dopo il sisma a imprese e professionisti e la bocciatura dell’emendamento di D’Alfonso sta provocando polemiche e preoccupazioni tra gli imprenditori e le partite iva.

Si parla di circa 350 professionisti chiamati a restituire circa 100 milioni di euro attraverso cartelle esattoriali notificate e per ora prorogate a dopo l'estate.

Il Pd accusa il Movimento 5 Stelle ma i pentastellati respingono le accuse parlando di «truffa mediatica», come ci dice il neo senatore Primo Di Nicola.

D’Alfonso dice che il Senato non ha votato il suo emendamento «poiché alcuni senatori sono stati nei fatti pigri e non hanno avuto una consapevolezza all'altezza, forse perché scelti a caso». Quanto è vera questa affermazione? Con chi ce l’aveva?

«Se essere all'altezza significa legiferare a caso e produrre illegalità, D'Alfonso ha sbagliato indirizzo. Il Senato ha bocciato le sue proposte semplicemente perchè erano delle sciocchezze. Alzare la soglia del “de minimis” a 500 mila euro è cosa che solo l'Europa può fare, è nella sua esclusiva potestà. Se quell'emendamento fosse passato avremmo creato le premesse per una nuova procedura di infrazione. Inguaiando ulteriormente l'Italia e gli imprenditori aquilani».

Cosa poteva fare il Pd al Governo sul caso della sospensione delle tasse che non han fatto?

«Invece di tentare di portare avanti una vera truffa mediatica, poteva dire anzitutto la verità ai cittadini e agli imprenditori aquilani. Per esempio, sulle responsabilità dei governi che si erano dimenticati di notificare a Bruxelles i provvedimenti che sono stati poi contestati come aiuti di Stato. E poi magari provare a fare l'unica cosa che andava fatta: riaprire la pratica con l'Unione Europea avviando la necessaria trattativa per mettere una pezza all'errore. Invece il Pd e Gentiloni si sono girati dall'altra parte con l'intenzione maligna di lasciare la patata bollente alla nuova maggioranza».

Cosa potete fare voi adesso? Sarebbe utile conoscere ora impegni concreti.

«Il governo è già al lavoro. E il commissario europeo agli aiuti di Stato sta facendo verifiche sulle agevolazione concesse. Nel giro di un mese dovremmo sapere ciò che è da considerarsi effettivamente aiuto di Stato. Il viceministro all'Economia Laura Castelli lo ha spiegato: alla fine di questa istruttoria nessuno sarà lasciato indietro. Il governo è intenzionato a mettere in campo tutte le misure necessarie per aiutare gli imprenditori aquilani ad uscire fuori dai pasticci».

Quale sarà la sorte dell'emendamento ripresentato alla Camera? Farà la stessa fine? La deputata aquilana Pezzopane sembra pronta alla battaglia...

«Battaglia inutile con quell'emendamento improponibile. L'onorevole Pezzopane era in senato nella scorsa legislatura. Perché non si è battuta con la stessa energia quando Bruxelles ha iniziato a contestare all'Italia i vizi di quegli sgravi? E perché non si è scagliata con lo stesso piglio battagliero contro l'immobilismo del suo compagno di partito Gentiloni, totalmente indifferente di fronte ai problemi creati agli imprenditori aquilani? Ecco, ci sono cose che non quadrano in questi comportamenti. Ma gli abruzzesi stanno iniziando a capire».

Quali sono i suoi rapporti con D’Alfonso? Le cronache giornalistiche hanno raccontato di vecchi attriti e addirittura di un incontro-scontro in un ristorante. Verità o gossip politico?

«Personalmente, il senatore D'Alfonso mi è totalmente indifferente. Lui invece pare avere dei problemi con il sottoscritto. Dice che sono io il responsabile dei suoi primi guai giudiziari per un articolo scritto dieci anni fa su “L'Espresso” (i viaggi dell’allora sindaco sugli aerei di Toto, ndr ). Politicamente, invece, riconosco che è un grande problema per l'Abruzzo. E non lo dice solo il sottoscritto, basta sentire i suoi compagni di partito».

Abbiamo un presidente di Regione, senatore da almeno tre mesi. Quattro mesi fa sembrava che la Costituzione fosse lapalissiana e inequivoca, oggi sul punto non sembra più così. Non ha l’impressione che le istituzioni stiano incassando una pessima figura e che non si riesca a far rispettare la legge?

«La figuraccia la sta facendo solo l'interessato. Abbiamo un presidente di Regione-senatore incompatibile. E che sta creando tantissimi imbarazzi anche a tanti suoi colleghi di partito a palazzo Madama. Ah, se decidessero di parlare. Ce ne sono tanti che non riescono a capacitarsi per questa sua ossessiva voglia di continuare ad occupare due poltrone. Due poltrone incompatibili perché lo dice addirittura la Costituzione. Una Costituzione che D'Alfonso non conosce o della quale pare non abbia ben compreso il sistema valoriale che la fonda. Comunque sia, quello che sta consumando è un profondo sfregio all'immagine dell'Abruzzo. Uno sfregio che nei prossimi giorni saneremo avviando il procedimento di decadenza nella giunta per le elezioni».

Nel vostro programma se c’è una cosa chiara è il ribaltamento di certi sistemi che hanno divorato la prima e la seconda Repubblica.

Siete davvero sicuri di riuscire a scardinare i boiardi che si annidano negli uffici ministeriali? Qui in Abruzzo abbiamo sentito parlare di apriscatole i primi giorni del 2014 poi più nulla. Diciamo che l’Abruzzo non potrà fare scuola…?

«Non sono d'accordo. Il lavoro che da anni fanno i consiglieri regionali e gli attivisti del M5s sta restituendo dignità alla politica in Abruzzo. Senza dimenticare le battaglie che portano avanti gli eletti nei Comuni e anche in Parlamento. Battaglie per la legalità, la buona sanità, il recupero delle terre incolte, la difesa dell'ambiente, il rilancio del nostro patrimonio culturale e la riconversione dell'economia. E tutto questo in una regione francamente difficile. Dove, a parte le isolate eccellenze che pure ci sono nelle altre forze politiche, in pochi si battono davvero contro l'intreccio terribile tra politica, pubblica amministrazione e una certa imprenditoria predona e parassitaria. Battaglie fatte dal M5s dall'opposizione e che hanno già dato dei risultati. E che ancora di più ne daranno se, come spero e credo, una volta sloggiato D'Alfonso riusciremo a conquistare anche la Regione».

In Abruzzo abbiamo scandali incredibili. Non abbiamo ancora capito che impegno possiamo ottenere dai 5 Stelle per l’incredibile vicenda dell’acqua contaminata del Gran Sasso e dei Laboratori.

«Un impegno pieno e incondizionato, come al solito. Anche sull'acqua del Gran Sasso. E ne vedrete presto gli effetti».

Lei ha scritto molto di Sanitopoli quando era giornalista. Non le sembra che dopo quella vicenda le cose siano peggiorate? Sarebbe utile avere una parola chiara e precisa sull’argomento sanità dopo quattro anni di governo poco democratico e con troppe falsità istituzionali.

«Non so dire se la situazione sia peggiorata visto che era già disastrosa. Certamente la gestione della sanità in Abruzzo è inaccettabile. Sia per la scarsa qualità che per i molti sprechi. Troppe strizzatine d'occhio al privato e crescente mortificazione per il pubblico. Qui i cittadini, anche per le scandalose liste di attesa, non riescono più neanche a curarsi. Per non parlare poi dei metodi clientelari che ancora imperano nel settore. Discorso lungo, ma se lasciassimo spazio al merito e alle professionalità sarebbe già una rivoluzione. Una rivoluzione che -e non lo dico come slogan- solo il M5s è in grado di fare. Perché a noi non interessa il clientelismo e non cerchiamo sponsor o finanziatori. Per questo ai cittadini dico: dateci fiducia, vedrete i risultati».

Si chiudono gli ospedali per poi spendere miliardi per costruirne di nuovi. Una bella cosa, peccato che i frutti li vedremo tra 20-30 anni che è il tempo medio italiano della costruzione di un ospedale. Nel frattempo chi controlla che le cose non peggiorino ancora, magari proprio grazie ad investimenti più utili al privato?

«Noi ci siamo e stiamo facendo il nostro lavoro. Gli sprechi e le illegalità le denunciamo, così come gli squilibri a favore del privato e quella certa tendenza a spendere con grande faciloneria i soldi pubblici. Per questo vogliamo recuperare le tante risorse sperperate da una politica regionale faraonica tesa solo a incrementare le fortune personali di certi politici. Risorse che invece vedremmo meglio impiegate sul fronte scolastico, per sanare per esempio la situazione insensata che abbiamo sul fronte della sicurezza sismica. Nella nostra regione, più dell'80 per cento degli edifici sono privi dei necessari requisiti di sicurezza. Cosa accadrà in caso di terremoto? Come possiamo continuare ad ospitare scolari e studenti in trappole che potrebbero rivelarsi mortali? Ecco una bella domanda da girare all'incompatibile D'Alfonso».

Prima delle nomine dei sottosegretari lei sembrava in pole position per l’Editoria (e anche quando Di Maio la scelse era chiaro il suo impegno per la categoria). Poi, però, è stato scelto Vito Crimi. Non sarebbe stato meglio un giornalista navigato, con decenni di esperienza? Cosa è andato storto?

«Nulla è andato storto. Vito Crimi sarà un ottimo sottosegretario. E il lavoro che ha avviato sta già dando ottimi risultati. E poi chi lo dice che un giornalista sarebbe il meglio per quel sottosegretariato?»

La bugia più grande che gira sul conto del Movimento 5 Stelle?

«Quella che sarebbe solo il popolo del clic, del web, quando invece ha una base di attivisti e militanti che nessun altro partito può vantare. Persone generose che si offrono alla politica e nel caso degli eletti restituendo pure una parte cospicua delle loro indennità per destinarle a scopi sociali che solo giornali e tv fanno finta di non ricordare. Durante la campagna elettorale ci sono state persone che si sono messe in ferie per dare il loro contributo. Che hanno attaccato anche i miei manifesti sotto la pioggia e la neve. Ecco, questo è il M5s, gente che fa sacrifici per la politica e che io non smetterò mai di ringraziare».

E’ consapevole del fatto che ora siete al governo e che quello che contano sono i risultati? Non ci sono più alibi nè tempo per indulgere in sterili polemiche.

«Certo che ne sono consapevole. E non gonfio il petto per questo. Sento e sentiamo invece un grande carico di responsabilità. Mi conforta il fatto che abbiamo la forza per cercare di essere all'altezza del compito. Perchè il Movimento quello che dice fa. Come nel caso dei vitalizi: avevamo promesso di tagliarli, lo stiamo facendo».

Quali sono i rapporti con i suoi ex colleghi abruzzesi? Come hanno preso la sua candidatura?

«Come capita in questi casi, c'è chi ne è stato contento e mi incita, e c'è chi storce il naso. Ma il mio è stato anche un taglio con il passato. Ho spiegato che non farò più il giornalista. Perchè le porte girevoli e l'andirivieni da una parte all'altra della barricata non giova né alla credibilità del giornalismo né a quella della politica».

Da qualche giorno sembra molto attivo sui social, tra video e post che chiariscono la linea del Movimento (anche Di Maio ha ricondiviso un suo video). Le è stato affidato un ‘incarico’ di comunicazione per contrastare le notizie rilanciate dall’opposizione?

«Nessun incarico, sto solo facendo il mio lavoro di senatore. Anche perché grazie al web possiamo dire direttamente ai cittadini quello che i giornali troppe volte occultano. Inconsapevoli, purtroppo per loro, che così si votano solo all'irrilevanza e all'inutilità».