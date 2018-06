D’Alfonso presidente-senatore: «sono pronto a lasciare Regione. Ma aspetto»

ABRUZZO. Compatibile, incompatibile. Lascio, non lascio. Intanto siamo a quattro mesi dalle elezioni. Oggi si dice pronto a lasciare la poltrona da presidente della Regione ma meglio aspettare ancora...

Anche questa mattina il governatore-senatore Luciano D’Alfonso ha chiarito che lascerà l’ente regionale per il Parlamento. Ma ha confermato, semmai ce ne fosse ancora bisogno, che non andrà via autonomamente, di sua iniziativa.

Aspetta che qualcuno gli apra la porta e lo accompagni gentilmente all’uscio.

In pratica aspetta che la «Commissione competente che si occupa delle elezioni» gli chiarisca che si trova in una posizione di incompatibilità.

La sua volontà è stata ribadita oggi in una conferenza stampa convocata ieri via Facebook indetta per parlare della bocciatura del suo emendamento al decreto legge terremoto.

In pratica D’Alfonso è l’unico senatore che tiene conferenze stampa in Regione, con al fianco il direttore generale, Vincenzo Rivera, e che può contare sull’ufficio stampa della Regione per diffondere le sue dichiarazioni.

Poi al termine della conferenza stampa i giornalisti hanno chiesto, questa volta al presidente della Regione, anche notizie sull’interrogatorio di ieri, nell’ambito dell’inchiesta Rigopiano, dove risulta indagato. E poco prima, da governatore, a Chieti, aveva ribenedetto l’eterno Tonelli alla guida di Tua spa.

Una vera goduria per i giornalisti che con una sola conferenza stampa possono chiedere conto di tre quarti delle cose che accadono dentro e fuori l’Abruzzo.

Ed oggi D’Alfonso ha implicitamente ribadito, con la sua volontà di restare in stand by, che non gli basta il giudizio del costituzionalista Antonio Baldassarre (che del presidente-senatore dice: «è incompatibile e i suoi atti rischiano nullità»), non gli interessano le proteste degli altri senatori che abbandonano le Commissioni in sua presenza, le prese in giro delle Iene che gli hanno regalato un doppio sedere per il secondo incarico e nemmeno il ricorso al Tar del Movimento 5 Stelle.

Ininfluente, per il neo «operatore di legislazione nazionale» (D'Alfonso si definisce così), anche il fatto che il doppio carico di lavoro abbia portato rallentamenti in Consiglio regionale o che anche parte della sua maggioranza gli stia chiedendo di scegliere.

Niente, lui prosegue, e l’unica volontà che acquista forma è la sua, incurante di tutto e tutti, forse per mostrare che quel vecchio soprannome di ‘Faraone’ dice il vero.

E alla fine sta avendo anche qualche soddisfazione perchè lui va avanti a tutti i livelli e sa benissimo che -anche se fosse- nessun tribunale sarà mai in grado di cassare tutti gli atti che sta firmando in costanza di incompatibilità.

Gli avversari politici si sono silenziati, o quasi, inabissati o evaporati.

Si fa sentire ancora Azione Politica che proprio ieri, tramite la voce di Gianluca Zelli ha annunciato che chiederà al TAR l'annullamento della delibera dell’8 maggio, con cui il Consiglio Regionale ha respinto la contestazione di incompatibilità del presidente D'Alfonso con la carica di Senatore.

Su questo tema Zelli chiede l'impegno dei consiglieri di Forza Italia e di opposizione.

I tempi della giustizia amministrativa sono quelli che sono e intanto D’Alfonso resta con il doppio incarico.

«Come ho sempre comunicato, non appena vengo confermato nella condizione di eleggibilità accertata tolgo il doppio ruolo che non sta producendo conflitto di interessi, né sta producendo un doppio costo. Sto soltanto io facendo un doppio lavoro e mi pare che la mia agenda sia molto evidente a tutti a differenza di quella degli altri», ha detto stamattina.

«Credo che a questo punto la Commissione competente si debba insediare e debba cominciare a esaminare - aggiunge - Io so che c'è un passaggio importante sia all'interno delle Commissioni di Garanzia in generale, sia nella Commissione che si occupa delle elezioni. Come ho detto, sono praticamente pronto a riscontrare le esigenze di accertamento della Commissione delle Elezioni».

D’Alfonso ha detto anche che sta studiando gli scritti «comprensibili e meno comprensibili» del costituzionalista Baldassarre (quello che dice che avrebbe dovuto esercitare subito l’opzione) ma ha ammesso che quanto sta leggendo non lo convince più di tanto: «mi sono soffermato sugli scritti straordinari di Cassese (costituzionalista che esattamente 2008 dichiarò legittima la legge ‘anti sindaci’ voluta dal centrodestra per bloccare l'ascesa del sindaco D'Alfonso, ndr) che sono molto più comprensibili di quelli di Baldassarre che in una fase si è occupato pure di economia».

Siamo in attesa di leggere anche gli scritti più comprensibile del costituzionalista Cassese, recentemente voluto proprio a Pescara da D’Alfonso in un convegno istituzionale organizzato in veste di presidente della Regione.

O di senatore.