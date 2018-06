Tua: Tonelli resta presidente, 51 assunzioni nel 2017

ABRUZZO. «Tua è un'azienda che punta al miglioramento continuo e lo scorso anno ha assunto 51 addetti».

Lo ha detto il presidente di Tua, Tullio Tonelli che ha esposto i dati significativi del bilancio di esercizio per il 2017.

«Puntiamo a migliorare la qualità dei servizi offerti - spiega Tonelli - ottimizzando le risorse e razionalizzando le procedure aziendali. Il contesto del 2017 non è stato favorevole alle imprese di trasporto pubblico ma, quelli che potevano essere gli ostacoli di natura economica, li abbiamo considerati un'opportunità: siamo riusciti così ad assicurare il 65% del trasporto pubblico in Abruzzo creando occupazione».

Durante la conferenza stampa il presidente della Regione, Luciano D'Alfonso, ha confermato Tonelli alla presidenza di Tua.

«I numeri di questo bilancio - ha commentato D'Alfonso - ci descrivono una gestione valida. Sono soddisfatto del lavoro svolto da Tonelli che ha ereditato la buona gestione del suo predecessore Luciano D'Amico».



UTILE DI 197 MILA EURO

E' di 197 mila euro l'utile con cui si chiude il bilancio per il 2017 di Tua, l'azienda unica dei trasporti della regione Abruzzo. Il bilancio presentato questa mattina a Palazzo de Majo a Chieti evidenzia un dato significativo: il taglio dei costi per oltre 6 milioni di euro ed un rapporto ricavi-costi che si attesta al 27%, dato che rivela la virtuosità gestionale.

Nonostante siano diminuiti di 8 milioni di euro i contributi pubblici, i numeri del bilancio parlano di un'azienda che si è rimessa in moto attraverso un aumento del traffico e una riduzione del debito verso i fornitori: garantito il 65% del trasporto pubblico locale su gomma in Abruzzo ed il 20% del trasporto locale su ferro in collaborazione con Trenitalia.

Sulla propria rete ferroviaria Lanciano - San Vito e su quella nazionale Tua ha registrato 960 mila treni/chilometro. Per quanto invece riguarda le corse effettuate con i bus, sono state più di 10 mila su 221 linee offerte. 865 i mezzi che costituiscono il parco autobus rinnovato con 206 nuovi autobus tra urbani, suburbani ed extraurbani. Tua è l'azienda che copre anche i collegamenti dei servizi commerciali su gomma lungo le direttrici Pescara- Sulmona-Avezzano-Roma ed anche i tratti Giulianova-Teramo- L'Aquila-Roma e Pescara-Napoli.



LE CRITICHE DI FEBBO

«Quella che D'Alfonso chiama diminuzione dei costi in realtà è un taglio agli stipendi dei 1.600 dipendenti di Tua», contesta il Consigliere regionale Mauro Febbo che aggiunge: «Questo governo regionale ha tagliato ben 15 milioni di euro di trasferimenti e adesso vuol costringere il Consiglio regionale ad approvare la legge sui "servizi minimi" che creerà solo diseguaglianze nei territori. Inoltre, non ha tagliato le corse in sovrapposizione ed ha aumentato del 15% i biglietti. Ricordo come, prima delle elezioni del 4 marzo, era stata promessa ai lavoratori una variazione di Bilancio di 500 mila euro, meno di 25 euro lordi mensili per contratto di secondo livello (i lavoratori da ben 3 anni non ricevono euro 1.200.000 annui come accadeva precedentemente) entro e non oltre il mese di giugno. Ma anche questo impegno assunto da D'Alfonso è rimasto, come accade sempre con questo governo regionale, una semplice delega come tante altre promesse". "Sulla situazione del Bilancio – conclude Febbo - e sulla conferma del Presidente Tonelli torneremo nel dettaglio nei prossimi giorni».