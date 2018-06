Abruzzo e Sicilia più vicine grazie ai voli diretti: «incentivare sinergie e scambi culturali»  

CATANIA. Potenziare i circuiti turistici fra Abruzzo e Sicilia, le sinergie fra le imprese, le occasioni di scambio culturale. Sono i temi su cui si è focalizzato oggi, negli uffici dell’aeroporto di Catania gestito dalla società SAC, l’incontro promosso da Saga, società di gestione dell’Aeroporto d’Abruzzo, al quale ha preso parte una delegazione di rappresentanti istituzionali, delle Camere di Commercio, insieme con esponenti delle associazioni datoriali e con i vertici aeroportuali delle due regioni.

Da alcune settimane un volo bisettimanale Pescara-Catania è operato da Volotea avvicinando le due realtà con prospettive di sviluppo che le due società di gestione vogliono incentivare.





Enrico Paolini (Presidente Saga) ha manifestato la volontà di «potenziare i rapporti fra Abruzzo e Sicilia sulla scorta di questa bella intuizione del vettore. Non solo intensificando i circuiti turistici, per i quali in settembre ospiteremo un educational tour con gli operatori siciliani del settore. Ma anche attivando tavoli tecnici con il “fratello maggiore”, che è l’Aeroporto di Catania, per mettere a fuoco aspetti gestionali e fare squadra nelle relazioni con le compagnie low cost».

Gianni Taucci, componente Confesercenti della giunta camerale di Chieti e Pescara, ha posto come obiettivo il dialogo fra le due Camere di Commercio per creare reti di impresa anche in ambiti diversi dal turismo «ponendo le condizioni ideali per piccoli imprenditori di creare, produrre e vendere nei due territori che adesso distano poco più di un’ora di volo».

All’incontro di oggi hanno preso parte anche Angelo Pulvirenti, sindaco di Nicolosi, comune gemellato con Città Sant’Angelo che nel mese di luglio ospiterà un evento molto atteso dalla comunità abruzzese dove è vivo e partecipato il culto e la devozione a Sant’Agata, patrona di Catania.





«Da Catania – ha spiegato il sindaco Gabriele Florindi, presente all’incontro in SAC - partirà alla volta di Pescara la sacra reliquia del Velo di Sant’Agata e per l’occasione riuniremo a Città Sant’Angelo migliaia di devoti che verranno a pregare davanti al velo miracoloso. Catania e l’Abruzzo condividono anche questo grande sentimento di devozione che suggella l’amicizia fra le due comunità».

Il sindaco di Nicolosi, Pulvirenti, ha ricordato come «il gemellaggio fra i due comuni abbia anticipato da anni gli accordi odierni realizzando scambi culturali, prodotti artigianali e tipici fra l’Etna e il Gran Sasso».

All’incontro odierno hanno preso parte fra gli altri anche Emilio Schirato, vicepresidente Saga e Presidente di Federalberghi Pescara; Marco Belisario, per Confindustria Chieti-Pescara e Alfio Pagliaro, Segretario Generale della Camera di Commercio di Catania, Siracusa e Ragusa.