Regione, in vendita beni per 27 milioni di euro. C’è anche l’ex Cofa

ABRUZZO. Ben 27 immobili in vendita in tutta la regione che potrebbero sfruttare alle casse dell'ente 27,2 milioni di euro.

Nei giorni scorsi la giunta D'Alfonso ha approvato un ricco piano di alienazione. Si è deciso di intervenire perché ci sarebbero troppi immobili inutilizzati, soprattutto dopo l’acquisizione di alcuni beni di enti soppressi come Arsa o Aptr.

Per questo si è deciso di stilare una lista di beni che potranno essere candidati, se avranno i requisiti richiesti, nell'ambito dei programmi di iniziativa del Ministero dell'Economia e della Finanza che ciclicamente mette in vendita gli immobili del patrimonio pubblico.

Nell'elenco c'è un pò di tutto: porzioni di terreno, interi fabbricati, appartamenti, mulini, complessi sportivi con campi da tennis e bocce.

E c’è pure l’area dell’ex Cofa sul lungomare Giovanni XXIII a Pescara la cui ventilata vendita ha già fatto insorgere il centro-destra.

Il valore stimato è di 13 milioni di euro per un'area di 25.000 metri quadrati di cui 3.190 attualmente in uso alla capitaneria di porto di Pescara.

Il primo atto del neo eletto presidente della Regione Abruzzo D’Alfonso (2014) fu la demolizione dei capannoni, proprio in quell’area, a pochi passi dal ‘suo’ ponte del mare, ed uno degli ultimi atti prima di lasciare la poltrona per andare in Senato è stata la proposta di vendita.

Sempre a Pescara si punta a vendere le ex sedi della Aptr in via Nicola Fabrizi (appartamento da 270 mq e un valore stimato di 229.000 euro), quella in via Paolucci (130 metri quadrati per 128.000 euro) e pure quella sul lungomare Matteotti ( tre edifici dalla superficie complessiva di 1.000 metri quadrati).

A L’Aquila, invece, si stima che possa valere 3,3 milioni l'immobile ex Isef di Viale Crispi, un fabbricato di 1.634 metri quadrati attualmente in locazione con opzione di acquisto al Gran Sasso Science Institute.

Ci sono pure il palazzo del Genio Civile di via L'Aquila, ad Avezzano, per 200.000 euro, e l'immobile ex Enal di viale IV Novembre a Chieti, stimato in 5,2 milioni di euro (è un fabbricato di 2.000 metri quadri circa). Per questo immobile nell'allegato alla delibera di giunta si segnala una trattativa con l’ Università degli Studi di Chieti non conclusa e ci sarebbe l'ipotesi di una concessione al Comune di Chieti.

E’ di 230.000, invece, il valore del capannone, magazzino ex Cofa, in località Villa Torre, AD Ortona: 770 m quadrati, un immobile già messa all'asta per ben due volte, la prima nel 2008 e la seconda nel 2011. In entrambi i casi le aste sono andate deserte. E’ stato aggiudicato in locazione con l'opzione di acquisto alla terza asta pubblica del 2012 alla SD inox rsl. Ora si punta alla vendita.





Ci sono poi le palestre ex G. I di via Mazzini a Teramo ( 1,6 milioni di euro): si tratta di un fabbricato composto da 3 palestre. C’è stata una trattativa non conclusa con il Comune di Teramo. E poi ancora la ex sede della Aptr in via del Castello 10, a Teramo: 328 metri quadri ovvero due appartamenti per 14 Vani e una stima di 366.000 euro.

La giunta D’Alfonso vorrebbe mettere in vendita anche l'ex sede della Aptr di Silvi Marina (105 mila euro) e quella di via XX Settembre a L'Aquila, attualmente in corso di riparazione dopo il terremoto del 2009. In quest'ultimo caso si parla di un appartamento di 193 metri quadri al primo piano e un locale commerciale al piano terra di 88 metri quadri per un valore di 227.000.

In vendita anche il complesso sportivo di Sulmona (sempre dell’Aptr), attualmente gestito da terzi e che conta sei campi da tennis, un campo da calcetto, una pista da pattinaggio, due campi di bocce, spogliatoio, area picnic, area attrezzata per bambini, area di sosta, per una superficie lorda di quasi 20.000 metri quadrati e un prezzo che sfiora i 70 mila euro.

Complesso simile, seppur più piccolo, sempre dell’Aptr, anche a Caramanico Terme: un campo da tennis, due campi da bocce, spogliatoi, area ping pong, area attrezzata per bambini attualmente in uso al comune di Caramanico e che potrebbe valere 38.552 euro.

A Caramanico potrebbe essere venduto anche l’ex Mulino sulla sponda sinistra del fiume Orfento: 45 mila euro, compreso l’alloggio per il custode.

EX COFA: «GIU’ LE MANI»

Il capogruppo di Forza Italia al Comune di Pescara Marcello Antonelli apre il fuoco delle polemiche sull’annunciata messa in vendita dell’ex Cofa. «Siamo all’atto finale di quella che, sin dall’inizio, è apparsa come una strategia, certamente non tesa alla tutela dell’interesse pubblico, del Pd». Un’area che il centrodestra avrebbe voluto trasformare nel nuovo Polo attrattivo di Pescara. «Avevamo trovato una quadra perfetta, con l’ accordo tra Regione e Camera di Commercio», ricorda oggi Antonelli, «che garantiva investimenti pubblici e un immediato ritorno economico per Pescara pari a 6 milioni di euro. Ma Il Pd, con la complicità di qualche esponente dell’allora maggioranza, vero cavallo di Troia all’interno del centrodestra, bloccò tutto». Poi è arrivato il Governatore D’Alfonso che, a fine primavera 2015, ha mandato improvvisamente le ruspe per abbattere i ruderi dell’ex Cofa, «spendendo centinaia di migliaia di euro di soldi pubblici», continua Antonelli, «e lasciando presagire chissà quali progetti, in realtà da allora tutto si è fermato. Oggi scopriamo che ha addirittura già deciso di mettere quell’area in vendita».

Tra l’altro tutto questo accade in un momento ‘particolare’: la prossima settimana, infatti, approderà in Commissione un nuovo disegno della legge urbanistica regionale che esproprierà tutti i Consigli comunali della possibilità di assumere decisioni circa la pianificazione urbanistica dei propri territori. «Se mettiamo insieme la messa in vendita dell’ex Cofa e la nuova legge regionale urbanistica», spiega Antonelli, «è legittimo che nascano dei sospetti, e che si instilli il dubbio di trovarci dinanzi a un disegno amministrativamente eversivo che potrebbe potenzialmente permettere qualcosa che il pubblico non avrebbe mai consentito né realizzato».

A questo punto il centrodestra chiede al sindaco Alessandrini di far convocare una seduta urgente e straordinaria del Consiglio comunale per discutere della vendita dell’ex Cofa e di aprire subito un Tavolo con la Regione, aperto anche alle forze politiche di opposizione, «perché l’attuale governo regionale agli sgoccioli non può assumere simili decisioni senza interloquire con il Comune e con l’assise municipale».

L’associazione Pescara Mi Piace contesta anche la vendita dell’area ex Fea sul lungomare nord, così come l’ex GI e le ex sedi dell’Agenzia di Promozione del turismo in via Nicola Fabrizi e via Paolucci, «strutture, terreni, immobili di assoluto pregio, tutti dislocati in punti strategici del territorio, per i quali per anni si sono succeduti progetti di riqualificazione e di sviluppo a iniziativa pubblica, ipotesi progettuali che oggi il Presidente D’Alfonso ha deciso di affondare con un unico colpo di spugna».

L’associazione chiede anche se la Regione Abruzzo abbia avuto un’interlocuzione con la giunta Alessandrini, ovvero se il sindaco Alessandrini fosse a conoscenza di tale iniziativa. «In caso affermativo, sarebbe gravissimo il suo silenzio nei confronti della città».