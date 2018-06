Elettrodotto Villanova- Gissi, Terna chiede due anni di proroga per ultimare l’opera… ultimata

CEPAGATTI. Ma i lavori dell’elettrodotto Villanova- Gissi sono finiti o no? Se lo domanda, con un certo sconcerto, il perito Antonio Di Pasquale che ricorda bene i 19 milioni di euro di incentivi ad opera finita, sulla carta il 31 dicembre del 2015

Eppure nei giorni scorsi, sempre Di Pasquale, ha scoperto che la Terna ha chiesto una proroga di due anni per chiudere i lavori.

E la proroga di altri 24 mesi è arrivata: è stata emesso dal Ministero dello Sviluppo Economico e dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare il 4 gennaio 2018 (pubblicato sul BUR Abruzzo il 07.02.2018) dopo la richiesta avanzata da Terna per non essere in grado di ultimare nel termine stabilito. E’ stata prevista una estensione anche per i poteri espropriativi.

A quella richiesta si oppone oggi l’associazione Piano Pulito guidata proprio da Di Pasquale.

Il perito abruzzese, al quale proprio Terna aveva chiesto un maxi risarcimento danni, ha presentato un ricorso straordinario al Capo dello Stato di 72 pagine e 25 documenti allegati per un totale di 810 facciate dattiloscritte.

«Abbiamo riassunto la reale storia relativa alla costruzione dell’elettrodotto Villanova – Gissi, dall’atto di avvio del procedimento per l’imposizione del vincolo preordinato all’asservimento coattivo dei fondi interessati alla costruzione dell’opera (5 aprile 2012) fino ad oggi, raccontando e documentando quanto di più surreale accaduto negli ultimi tre anni sul territorio per imporre l’illegale costruzione dell’impianto e chiede per giusta causa l’annullamento della Decreto di proroga che si ritiene palesemente illegittimo».

«E’ quantomeno singolare venire a conoscenza che i Ministeri competenti hanno accettato la richiesta della società Terna prorogando il Decreto di autorizzazione alla costruzione dell’impianto in questione per altri due anni sapendo che lo stesso impianto è stato dichiarato ultimato, per ottenere l’incentivo di Euro 19.000.000,00 dall’AEEG, il 31.12.2015», denuncia Di Pasquale .

«Sorge a questo punto spontanea la domanda: ma l’elettrodotto Villanova – Gissi è stato ultimato o no?»

Intanto l’associazione di Cepagatti fa sapere che domenica prossima, in occasione delle elezioni comunali, i propri aderenti si presenteranno al proprio seggio elettorale, con in mano la Tessera elettorale e il documento di identità. Giunto il proprio turno si faranno registrare ed al momento in cui sarà data la scheda vidimata per recarsi nella cabina elettorale e quindi votare, senza toccare la scheda, dichiarare il rifiuto della scheda.

A quel punto chiederanno al presidente o al segretario del seggio di mettere a verbale la propria dichiarazione d’intenti, facendo scrivere testualmente: “io non voto perche’ non mi sento da nessuno rappresentato”