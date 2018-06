Crescita digitale, 7mln di euro per adeguare la Regione ai servizi digitali

ABRUZZO. La Giunta regionale nella seduta di ieri ha approvato un importante provvedimento riguardante la "Crescita Digitale nella Regione Abruzzo" attraverso la sottoscrizione del I Atto Integrativo all'Accordo di Programma Quadro che fa seguito all'Accordo di Programma sottoscritto il 4 settembre 2015. Il documento "Primo Atto Integrativo all'Accordo di Programma Quadro sulla Crescita digitale della Regione Abruzzo" prevede il potenziamento dei servizi cloud e della sicurezza del Centro Tecnico Regionale, l'adeguamento dei servizi regionali alle piattaforme nazionali quali SPID (Sistema Pubblico di Identita' Digitale con accesso ai contributi regionali per cittadini e imprese, servizi sanitari elettronici), PAGOPA (Pagamenti elettronici) e ITALIA LOGIN (Catalogo Nazionale dei Servizi Informatici, ad esempio pagamento bollo auto, contenziosi, valutazioni di impatto ambientale, autorizzazioni regionali di vario genere, nonche' gestione di pratiche per i Comuni quali Imu, asili nido, buoni pasto, trasporti comunali), il potenziamento dei servizi per le imprese attraverso lo Sportello Unico Attivita' Produttive ed Edilizie, l'ottimizzazione e il miglioramento della fruibilita' dei servizi in ambito sanitario (attivazione del Fascicolo sanitario elettronico) e lo sviluppo di servizi di e-government (semplificazione dei processi amministrativi). Il potenziamento della rete geodetica regionale GNSS, oltre ad incrementare significativamente la qualita' del dato, consentira' anche una ricostruzione piu' fedele dei movimenti tellurici e franosi che stanno interessando la nostra regione.

L'evoluzione del sistema open data regionale, invece, ha l'obiettivo di diffondere ai cittadini e alle imprese il maggior numero di informazioni pubbliche e garantire i piu' alti livelli di trasparenza amministrativa.

Attraverso l'intervento sul data base territoriale regionale saranno prodotti gli aggiornamenti dei dati relativi agli stati informativi della viabilita', dell'edificato e della rete dei sottoservizi che andranno ad implementare il set di dati gia' disponibili.

L'integrazione delle procedure informatiche e la semplificazione amministrativa, hanno l'obiettivo di sviluppare e ampliare gli strumenti e le modalita' di interazione e comunicazione fra PA e comunita' locali per consentire ai cittadini e alle imprese di interagire attraverso un unico canale telematico di accesso.

La copertura finanziaria degli interventi di cui al presente Atto Integrativo ammonta a 7.000.000 di euro ed e' assicurata dalle risorse stanziate nel POR-FESR Abruzzo 2014- 2020, Asse II - Azione 2.2.2.