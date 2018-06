Uffici Regione viale Bovio: «criticità su travi» ma nessuna lesione

PESCARA. L’edificio della Regione di viale Bovio ha delle criticità statiche su alcune travi» ma dagli ultimi controlli dei mesi scorsi non sono emersi «particolari criticità dovute ai carichi sismici».

Inoltre nonostante le criticità rilevate «la struttura non presenta lesioni o deformazioni che possano far ipotizzare una riduzione evidente della capacità resistente».

Pare ridimensionarsi l’allarme sull’edificio al civico 425, sede della giunta e di diversi uffici regionali che ospitano ad oggi circa 70 dipendenti.

Il palazzo, costruito tra gli anni Settanta e Ottanta è stato progettato come civile abitazione poi trasformato.

Nei mesi scorsi la situazione sembrava ben più allarmante dopo le preoccupazioni certificate da Eliana Marcantonio, dirigente del Dipartimento risorse e organizzazione, in un documento inviato al direttore dello stesso Dipartimento, Fabrizio Bernardini.

Secondo la Marcantonio, la progettazione «di travi e pilastri risulta effettuata per carichi inferiori» e dunque ci sarebbero «rischi concreti per la sicurezza e l’incolumità dei dipendenti». Quindi, il palazzo di viale Bovio, dovrebbe essere «sgomberato al più presto».

Proprio quell’allarme ha portato ad effettuare una serie di verifiche, ancora in corso. Infatti nei giorni scorsi si è deciso di «indagare le deficienze rilevate»

In particolare i direttori regionali Primavera, Bernardini e D’Alberto hanno richiesto ai tecnici autori della verifica di rimettere un preventivo di spesa per l’ aggiornamento della precedente verifica di sicurezza sismica, con la previsione di una consegna del lavoro per step.

Priorità all’analisi statica che dovrà concludersi entro la metà di giugno e successivamente, in relazione alle risultanze della nuova verifica, si passerà all’aggiornamento della progettazione preliminare generale dei lavori di adeguamento/miglioramento nonché alla progettazione esecutiva degli interventi urgenti di rafforzamento locale.

Serviranno per il momento 48.500 euroo (10 mila sono solo di Iva): questo il responso dopo che il Servizio Tutela della Salute e Sicurezza sul Lavori ha richiesto un preventivo alla Società Asdea di via Tirino, a Pescara.

Si è deciso dunque il cronoprogramma: entro il 15 giugno dovrà arrivare l’aggiornamento della verifica ed entro il 30 giugno è prevista la consegna del progetto preliminare generale aggiornato e del progetto esecutivo degli interventi di rafforzamento locale.

Le spese nel dettaglio: 15.000 euro per l’aggiornamento della verifica di vulnerabilità statica e sismica di 10 anni fa; 13.000 per l’aggiornamento del progetto preliminare generale (tecnico ed economico) di adeguamento sismico; 10.500 per la redazione di un progetto esecutivo di rinforzo statico.

Poi si deciderà cosa fare e se lo sgombero urgente richiesto da Marcantonio sia veramente necessario.

