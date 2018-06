Ombrina mare, adesso Rockhopper chiede risarcimento record da 275 milioni

ORTONA. Nuovi strascichi ruotano intorno alle vicende di Ombrina mare: la Rockhopper Exploration ha chiesto un risarcimento allo Stato italiano da 275 milioni di euro per mancato profitto.

A questo punto il consigliere regionale di Sinistra italiana, Leandro Bracco, sostiene che sia necessario l'intervento della Regione Abruzzo: «l’ente ha il dovere di mettersi di traverso e dunque fare in modo che nemmeno un centesimo di denaro pubblico finisca nelle tasche di società che fino a poco tempo fa avevano l'obiettivo di devastare il nostro territorio per ricavarne benefici assai dubbi.

Alla fine di aprile il Ministero dell'Ambiente ha presentato al TAR del Lazio un ricorso per ottemperanza in merito alla vicenda Ombrina Mare.

Come noto il progetto prevedeva, oltre alla perforazione di pozzi per l'estrazione di petrolio, anche la costruzione di una raffineria galleggiante davanti all'incantevole Costa dei Trabocchi.

L'iniziativa venne fermata grazie alla sollevazione popolare e all'attività di diverse associazioni che riuscirono a ottenere il divieto di trivellazioni nelle zone di mare poste entro le 12 miglia nautiche (ossia 22 chilometri) rispetto alla costa, limite introdotto con l'approvazione della Legge di Stabilità 2016.

La battaglia fu lunga e condotta anche a suon di carte bollate davanti alla giustizia amministrativa.

L’ARBITRATO INTERNAZIONALE

Il 14 aprile 2017 la società Rockhopper Italia ha presentato una domanda di arbitrato internazionale al fine di ottenere un risarcimento pari a 275 milioni di euro per danno derivante da illegittimo ritardo nel procedimento di rilascio autorizzativo (rilascio autorizzativo poi annullato dalla modifica legislativa intervenuta).

Il ricorso proposto dal Ministero dell'Ambiente dinanzi al TAR del Lazio avrebbe lo scopo di ottenere chiarimenti in ordine alla modalità di esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 943/2016 nella quale è stata affermata la legittimità dell'applicazione al progetto della procedura AIA e dunque, di fatto, escluso ogni tipo di ritardo e di conseguenza la pretesa risarcitoria.

«Non posso non domandarmi – sottolinea Bracco – quale sarà la modalità di agire che attueranno sia la Regione Abruzzo che l'avvocatura regionale considerando il fatto che altre amministrazioni sono pronte a costituirsi e in quella sede far rilevare come la sentenza del Consiglio di Stato abbia già chiarito in maniera inequivocabile la circostanza che riguarda il risarcimento danni».

«E' dunque basilare – conclude Leandro Bracco – che anche la nostra Regione assuma una posizione netta affinché non si assista a un'atroce beffa a discapito dei cittadini che rischiano di assistere impotenti al riconoscimento di un danno milionario a favore di una società che avrebbe voluto realizzare un progetto altamente impattante le cui molteplici conseguenze si sarebbero protratte per generazioni e generazioni».