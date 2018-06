Laboratori Infn Gran Sasso: ci furono 4 incidenti gravi mai denunciati ad autorità e cittadini

ABRUZZO. Il mito della sicurezza e dell’eccellenza dei Laboratori del Gran Sasso si infrange miseramente dopo al faticosa ricerca delle carte ufficiali.

Si scopre così che, dentro quei laboratori dove lavorano scienziati di tutto il mondo, si rischia grosso e per almeno 4 volte ci sono stati piccoli e grandi incidenti, mai denunciati, mai valutati nelle loro reali conseguenze nè ovviamente mai chiariti.

Ci sono state conseguenze per l’ambiente non note?

E’ lecito pensarlo.

Ci sono state contaminazioni dell’acquifero?

Alla luce di quanto si è scoperto negli ultimi due anni è una possibilità che rasenta la certezza eppure nessuno se ne è preoccupato.

L’ultimo colpo alla credibilità della istituzione scientifica e di tutte le altre istituzioni di controllo arriva dalle carte che la Mobilitazione per l'Acqua del Gran Sasso ha ottenuto faticosamente, pretendendo che la legge sulla trasparenza venisse applicata sempre e comunque, nonostante troppi atteggiamenti ostativi e poco istituzionali.

Si scopre così che sono almeno quattro gli incidenti avvenuti nei laboratori del Gran Sasso che si aggiungono ai tre già noti al pubblico grazie all'attività di inchiesta svolta dalla Mobilitazione per l'Acqua del Gran Sasso.

L'ultimo, un incendio dell'1 giugno 2016 che ha portato a ritardare di mesi un esperimento, non era noto neanche ai vigili del Fuoco, nonostante i Laboratori siano un impianto sotterraneo con enormi problemi di sicurezza e classificati ufficialmente "a rischio di incidente rilevante" stoccando 2.200 tonnellate di sostanze pericolose infiammabili.

Incidente mai dichiarato e denunciato. Ma come è stato possibile?

Il capitolo incidenti è solo uno dei tanti della storia faticosamente ricostruita dall’Osservatorio in questi mesi ed è uno dei più significativi, visto che stiamo parlando di una struttura di “eccellenza” ma sottoposta a speciali norme di tutela del luogo di lavoro e di sicurezza interna ed esterna.

Attualmente vi sono stoccate ancora 1.000 tonnellate di acqua ragia per l'esperimento LVD e 1.292 tonnellate di trimetilbenzene nell'esperimento Borexino.

Il tutto posizionato nella riserva d'acqua più importante del centro Italia che rifornisce 700.000 persone di acqua potabile. Ad aggravare il quadro ricordiamo che una legge vietava lo stoccaggio di queste sostanze nei pressi delle captazioni fin dal 1988 (D.lgs.236/1988), per cui l'accumulo di queste sostanze è avvenuto contra legem e in maniera irregolare, sottolinea l’Osservatorio.

Uno stoccaggio che non è avvenuto in segreto e che doveva superare vari step di controlli e di cui non vi è traccia.

Inoltre una norma del 1999 (D.P.R.152/1999), ribadita dall'Art.94 del Testo Unico dell'Ambiente (D.lgs.152/2006), imponeva anche l'allontanamento di queste sostanze dall’acquifero.

Anche questo obbligo non è stato fatto rispettare.

GLI ANNI ‘90

Le carte per gli anni '90 del secolo scorso raccontano di un incendio nel 1996 e di due fuoriuscite massive di sostanze dal sistema anti-incendio nel 1992 e nel 1999. Questi eventi provocarono grande preoccupazione negli enti pubblici per la sicurezza dei laboratori (la questione acqua non sembrava esistere...), come si evince dal tenore delle lettere di prefetto, vigili del fuoco, INFN.

Ma il tutto è rimasto segreto in nome di un “allarmismo” sempre buono da opporre quando c’è da coprire omissioni inescusabili.

Silenzio assoluto delle istituzioni pubbliche obbligate per legge a tutelare l’ambiente e la salute pubblica.

INIZIA IL 2000

Poi ci sono stati gli incidenti noti, i due nel 2002, in particolare quello del 16 agosto 2002 con lo sversamento di trimetilbenzene nel fiume Mavone che poi portò al sequestro dei laboratori nel 2003 per il mancato rispetto proprio delle norme di sicurezza (tra l'altro anche della direttiva Seveso) e l'incidente con il diclorometano dell'agosto 2016, emerso peraltro quattro mesi dopo solo per caso ed indirettamente per un improvvido comunicato della regione Abruzzo.

L’INCENDIO DEL 2016

Ora sappiamo che l'1 giugno 2016 si è verificato un incendio nel tunnel di collegamento tra sala A e sala B dei Laboratori (area ex Bam) ad un'unità di condizionamento che ha portato al rinvio di un esperimento per mesi e all'attivazione di assicurazioni.

La "scoperta" in questo caso è avvenuta grazie al lavoro d'inchiesta della Mobilitazione che ha passato in rassegna centinaia di documenti dei ricercatori.

Due presentazioni, una dei referee degli esperimenti e una di un ricercatore coinvolto nell'esperimento News, hanno permesso di evidenziare l'evento.

«A quel punto abbiamo chiesto ai Vigili del Fuoco di Teramo e L'Aquila i documenti sul loro intervento e su eventuali rapporti e relazioni. Ci hanno risposto ufficialmente che non ne sapevano nulla», spiegano dalla Mobilitazione.

«Quanto accaduto è di gravità inaudita», commentano gli attivisti, «In primo luogo non sappiamo le conseguenze dei fumi sprigionatisi sull'acqua. In secondo luogo è inaccettabile che i gestori di un impianto a rischio di incidente rilevante che ospita in sotterraneo 2.200 tonnellate di sostanze pericolose e infiammabili non segnalino immediatamente alle autorità preposte un evento di questo genere. Tra l'altro gli eventi incidentali già avvenuti devono essere obbligatoriamente analizzati dagli enti pubblici proprio nell'ambito della pianificazione della prevenzione degli incidenti. Certo fa riflettere che tutto ciò sia avvenuto in una situazione di quasi completa irregolarità per quanto riguarda il rispetto della Direttiva Seveso sulla prevenzione degli incidenti industriali rilevanti, visto che nel 2016 i Laboratori non avevano neanche il Rapporto di Sicurezza approvato (e non lo avevano ancora almeno fino a gennaio 2018) e il Piano di Emergenza Esterno per i cittadini era scaduto da 5 anni».

Ancora una volta si certifica il fallimento totale di tutta la filiera dei controlli amministrativi e di legalità.

Rimane incredibile e inspiegabile come eventi così importanti e gravi siano stati tenuti segreti, nonostante buona parte della casta “rurale” locale della politica ne sia venuta a conoscenza a tutti i livelli e decidendo scientemente di venir meno agli obblighi basilari di lealtà verso leggi e cittadini.