Inchiesta Rigopiano, la Regione Abruzzo non pubblicò l’allerta valanghe la vigilia della tragedia

PESCARA. Nel suo interrogatorio Cristina Gerardis, ex direttore generale, difendendosi dalla chiamata in causa del governatore Luciano D’Alfonso, tra le altre cose, ha affermato che l’ufficio valanghe venne sguarnito di personale e lasciato vuoto.

In realtà la circostanza è stata già verificata dalla procura di Pescara e dagli investigatori: nella informativa del 21 novembre 2017, già messa a disposizione degli indagati da mesi, si parlava proprio di questo fatto.

«La Regione Abruzzo», scrivevano i carabinieri forestali, «oltre a non stanziare e programmare i fondi necessari per la realizzazione della Carta Localizzazione Pericolo Valanghe, ha fatto in modo che l’Ufficio Rischio incendi boschivi e valanghe rimanesse praticamente sguarnito di personale.

Difatti, con determinazione dirigenziale n. DPB002/221 del 07/04/2016, il Dott Sabatino Belmaggio, che dal 15/03/2014 al 14/04/2016 era stato Responsabile del Servizio rischio incendi boschivi e rischio valanghe, acquisisce, a seguito di concorso, lo status di Dirigente della Regione Abruzzo e viene trasferito al Servizio Politica Energetica, qualità dell’aria e SINA.

(...) Di fatto, a gestire il rischio valanghe rimane, da quella data, solo il Geom. Trasatti».

Dunque, per alcuni mesi, in quell’ufficio al centro dell’inchiesta per omicidio colposo per la morte di 29 persone rinchiuse dentro l’Hotel Rigopiano del 18 gennaio 2017, rimase un solo dipendente.

La circostanza era ovviamente nota all’interno della Regione e se ne discuteva tra dirigenti.

Per esempio, il 15 maggio 2016 il dirigente Carlo Giovani scrive al collega Emidio Primavera e gli parla di alcune attività in stallo a causa della carenza di personale.

«...l'ufficio è quasi completamente sprovvisto di personale (c'è solo Trasatti cat. C). Ti chiedo cortesemente di occuparti urgentemente della sostituzione di Belmaggio con altro funzionario di adeguate capacità professionali altrimenti rischiamo di essere pesantemente inadempienti».

Le inadempienze era relative agli incendi boschivi ed altri obblighi relativi a piani di protezione civile e di sicurezza addirittura in caso di eruzione del Vesuvio.

In realtà nella mail non si menziona mai il problema della carta valanghe.

«Se posso offrire un suggerimento, dei suddetti due argomenti, nelle more dell'individuazione di un responsabile dell'Ufficio adeguato, potrebbe interessarsi il Servizio Emergenza; ma occorre un tuo provvedimento formale ed urgente», propone Giovani a Primavera, «tieni anche presente che per il rischio Vesuvio abbiamo impegni vincolanti con il Dipartimento PC a Roma e per il rischio incendi, la legge 353/2000 pone a carico della Regione tutta l'attività di prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi (la Regione è l'unico soggetto responsabile)»-

Venne così nominato ad interim Domenico Macrini che si occupò delle attività inerenti il Coreneva e la liquidazione di una fattura in favore del Geologo Pinuccio D’Aquila per la realizzazione della Carta valanghe del Gran Sasso.

La gestione degli uffici regionali, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, ebbe riflessi precisi anche nella emergenza relativa a Rigopiano.

Il 9 gennaio 2017 (9 giorni prima), in occasione della prima ondata di maltempo il Maggiore Marta De Paulis, Responsabile Regionale del Servizio Meteomont Carabinieri Forestali, inviò una mail ai referenti della Protezione Civile Abruzzo, chiedendo la pubblicazione di un comunicato stampa per avvisare la popolazione del pericolo valanghe di grado 4; il Maggiore chiedeva, altresì, informazioni su chi fosse il sostituto di Sabatino Belmaggio.

Quel comunicato stampa fu diffuso.

Una settimana prima della valanga micidiale di Rigopiano, Macrini, il dipendente pro tempore nominato, segnalava al suo diretto superiore, Carlo Giovani, l’urgente necessità di personale tecnico al posto del Geometra Trasatti, «improvvisamente collocato in pensione».

Si tratta di quei prepensionamenti ordinati da D’Alfonso, notificati appena due mesi prima, e secondo il quale avrebbero prodotto economie di bilancio che hanno consentito di finanziare la redazione della carta valanghe.

Il punto è che l’ufficio valanghe regionale in piena emergenza neve (la più devastante che si ricordi) era senza personale proprio per effetto diretto di quei prepensionamenti.

«I disservizi verosimilmente dovuti anche alla mancanza di personale presso l’ufficio rischi incendi boschivi e valanghe», si legge ancora nell’informativa dei Forestali, «si rilevano proprio nei giorni 17-18 Gennaio 2017, quando, a causa del maltempo, l’ing. Macrini non può raggiungere il posto di lavoro e non può divulgare alla stampa il pericolo valanghe 4».

Secondo i forestali il problema fu che il dipendente non potè raggiungere il suo ufficio per pubblicare l’avviso ma è anche vero che per controllare email ed operare su una piattaforma web (come il sito istituzionale) occorrono soltanto una connessione ad Internet e le credenziali di accesso per operare.

Sta di fatto che alla vigilia della tragedia la Regione non riuscì a divulgare l’informazione di allerta e pericolo elevato.

Una comunicazione che, forse, anche di poco avrebbe potuto cambiare la storia, sostiene l’accusa.

Il 19 gennaio, meno di 24 ore dopo, quando ancora si temevano una cinquantina di morti e nessun superstite era stato recuperato in quell’inferno di neve, sul sito istituzionale della Regione Abruzzo comparve l’allerta per l’alto rischio valanga.