Riorganizzazione uffici Regione. Rivera, «nessuno scippo a L'Aquila»

ABRUZZO. Nessun trasferimento a Pescara ai danni de L’Aquila.

Il direttore generale della Regione, Vincenzo Rivera, smentisce il presunto trasferimento a Pescara di Uffici regionali oggi dislocati su L'Aquila, come segnalato dai sindacati.

Rivera, però, spiega che la riorganizzazione della macrostruttura regionale, proposta dal competente Dipartimento Risorse e Organizzazione, non sposta alcun Servizio o Ufficio a Pescara, ma si limita a ridefinire gli ambiti di competenza di due Dipartimenti. Attualmente il Dipartimento "Opere Pubbliche Governo del Territorio e Politiche Ambientali" è composto da 15 Servizi retti da Dirigenti, di cui 8 su L'Aquila, 4 su Pescara, 1 su Chieti e 1 su Teramo, mentre il Dipartimento "Trasporti, Mobilità, Reti e Logistica" è composto da 5 Servizi tutti su Pescara.

L'atto di riorganizzazione, spiega Rivera, prevede la ridenominazione dei Dipartimenti rispettivamente in "Governo del Territorio e Politiche Ambientali" e "Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, Reti e Logistica", attraverso lo spostamento della direzione dei Servizi del Genio Civile, delle Opere Marittime e della Difesa del Suolo.

Rivera assicura che la sede lavorativa resta sempre e comunque la stessa, vale a dire L'Aquila, Pescara, Teramo e Chieti per i Servizi di Genio Civile; Pescara per le Opere Marittime ed infine L'Aquila per il Servizio preposto alla Difesa del Suolo, ridenominato "Difesa Idraulica, Idrogeologica e della Costa".

«Non è previsto», insiste il dg, «alcuno spostamento di personale dipendente, né di uffici, di mansioni e di competenze che restano dove sono. Diversamente, non può certo sostenersi che un Dipartimento regionale con strutture articolate sulle città di L'Aquila e Pescara abbia oggi un'unica sede».

SINDACATI: «LA SMENTITA CHE NON SMENTISCE»

Ma secondo Umberto Trasatti, segretario generale Cgil L’Aquila ​e Francesco Marrelli, segretario Fp-Cgil provincia dell’Aquila, quella di Rivera sarebbe una smentita… che non smentisce: «Rivera, da dirigente regionale, tenta di far passare in secondo piano le scelte politiche del governatore D’Alfonso, fornisce numeri e spiegazioni tecniche lasciando immaginare che le scelte della giunta regionale non comporteranno il trasloco a Pescara di uffici e servizi regionali, da tutto questo anzi L’Aquila uscirebbe rafforzata. Quello che Rivera non dice, però, e che noi torniamo a denunciare, è una scelta politica che sottrae al capoluogo di regione i centri decisionali e politici. Anche se i dipendenti per il momento non rischiano di trasferirsi con la valigia a Pescara. Dunque attenzione a quello che accade: oggi non si cambiano le destinazioni delle sedi e non si trasferiscono fisicamente personale e uffici, però vengono sottratte competenze da un dipartimento dell'Aquila a beneficio di un dipartimento di Pescara. Con il risultato politico e gestionale di spostare subito sulla costa i centri decisionali. In un secondo tempo poi, quando ci si accorgerà che gestire l’attività a distanza sarà complicato, toccherà razionalizzare il lavoro e per farlo bisognerà pensare a come trasferire anche gli uffici e il personale».