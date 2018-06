La giunta D’Alfonso vuole spostare gli uffici Bilancio da L’Aquila e Pescara

ABRUZZO. Uffici della Regione, attualmente a L’Aquila, saranno trasferiti a Pescara?

Sarebbe questa la logica conseguenza di una delibera di giunta che non è stata ancora approvata ma è in calendario che riorganizza il settore Opere pubbliche che ha sede all’Aquila.

Nella proposta si ricorda che gli uffici periferici dei geni civili - ora sotto la direzione delle Opere pubbliche all’Aquila - passino sotto la direzione Trasporti della sede regionale di Pescara.

Una riorganizzazione e razionalizzazione dettata da principi che non sono stati ancora illustrati che però già scatenano le ire di chi soprattutto a L’Aquila si vede svuotare ulteriormente la città in affanno perenne, specialmente dopo il terremoto del 2009.

E’ un tentativo che se vogliamo si riallaccia a doppio filo con quello che periodicamente salta fuori e che vorrebbe lo spostamento del capoluogo di Regione a Pescara, vanificando la ratio che portò alla decisione oggi ancora in essere (eliminare le differenze dell’Abruzzo interno con la costa)

«Il presidente (e i partiti) smentiscano le notizie su uno strappo allo Statuto e al buon senso», chiede oggi persino la Cgil L’Aquila.

«Un trasferimento che non soltanto rivestirebbe i connotati del campanilismo politico e istituzionale, volto a salvaguardare un preciso bacino elettorale, ma che non avrebbe nessuna ragione e nessuna utilità per i cittadini e tantomeno per la Regione Abruzzo», denunciano Umberto Trasatti, segretario generale Cgil L’Aquila ​e Francesco Marrelli, segretario Fp-Cgil provincia dell’Aquila.

Un atteggiamento che non soltanto riaccenderebbe polemiche e scontri (fra territori) che l’Abruzzo aveva dimenticato, ma che non terrebbero in considerazione lo Statuto regionale che all’articolo 43, comma 2, recita: “Le Direzioni della Giunta hanno sede a L'Aquila e a Pescara e conservano l'attuale articolazione territoriale”.

Secondo Trasatti e Marrelli è ovvio che con l’ultima frase (“conservano l'attuale

articolazione territoriale”) si intendono anche le sedi dei Servizi, che devono essere afferenti alle Direzioni con sede a L’Aquila in quanto un loro spostamento a Direzioni con sede a Pescara sposterebbe di fatto il centro decisionale e politico.

LA CONTESTAZIONE NEL MERITO

Ma il sindacato contesta anche la revisione dell’organizzazione delle strutture («la comprensione è sempre più difficile») che ha visto nel frattempo un lento ma continuo trasferimento di competenze da L’Aquila a Pescara.

Non solo. Il sindacato, per il tramite della Fp-Cgil Abruzzo, la categoria che a livello

regionale rappresenta i lavoratori del pubblico impiego e quindi i dipendenti dell’Ente Regione, il 28 maggio scorso ha inviato al presidente D’Alfonso una richiesta di incontro per discutere di queste voci e chiedergli ufficialmente cosa intenda fare prima di lasciare la presidenza per sedersi sugli scranni del Senato.

Non è la prima volta che la Cgil provinciale interviene su questo argomento. Già alla vigilia delle ultime elezioni regionali, dopo aver letto le dieci priorità che il candidato governatore del centrosinistra aveva individuato per l’Abruzzo, il sindacato scrisse una lettera al presidente sottolineando che tra gli obiettivi mancava proprio la città capoluogo di regione e la sua ricostruzione.

«Aggiungemmo pure», ricordano oggi i due, «che il presidente della giunta regionale non deve apparire nella sua veste istituzionale di governatore come il sindaco di una città (la sua) ma come rappresentante dell’intero Abruzzo. Al punto, scrivemmo, che avendo già conosciuto “un sindaco-governatore (prima di D’Alfonso quello di centrodestra) due sarebbero stati davvero troppi”. Ci si rispose allora con una quantità di annunci e rassicurazioni».

Dal centrodestra aquilano Giorgio De Matteis commenta: «tra fughe di dirigenti, dimissioni a raffica e blocco dell'attività amministrativa, D'Alfonso si è distinto per disorganizzazione e cambi di rotta senza nessuna logica o beneficio per l’attività delle strutture regionali e, dunque, per i servizi che le stesse devono rendere per la collettività. Ma del resto D’Alfonso ormai è diventato il Fregoli del nostro tempo: è Senatore o Presidente a seconda delle sue convenienze, con buona pace dei cittadini abruzzesi. Il resto per lui non conta».