Lavorare d’estate: ecco i mestieri più ricercati nell’estate 2018

ABRUZZO. Se in tanti vanno in vacanza molti lavorano proprio per assicurare agli altri un piacevole soggiorno.

Ecco allora che le figure più richieste per contratti di lavoro temporaneo nei mesi estivi sono quelle del settore Turismo che traina tutti gli altri.

Addetti sala, camerieri, cuochi, bagnini per piscine e stabilimenti ma anche magazzinieri, operai metalmeccanici, carrellisti sono queste alcune delle figure più richieste dalle agenzie di lavoro interinale in Italia.

La richiesta di profili durante l’estate è alta e variegata; si tratta, infatti, di periodi in cui si deve far fronte a elevati picchi nel turismo e nei servizi ad esso correlati, nonché alla sostituzione di lavoratori assenti per ferie e permessi, senza dimenticare la necessità, per le aziende, di individuare profili più ricercati e difficilmente reperibili direttamente dalle stesse.

Dunque chi vuole lavorare anche con il caldo può farlo a condizione di essere specializzato o disposto ad adattarsi e magari spostarsi.

I profili per alberghi e ristorazione come bagnini, chef e aiuto cuoco, camerieri e addetti sala, barman, receptionist, sono fra i più ricercati.

Non solo, però, visto che in ambito cleaning e hotellerie sono molto richiesti addetti alle pulizie civili, industriali, facchini, banconisti, addetti carico e scarico bagagli.

In Abruzzo, in particolare, si ricercano cuochi e aiuto cuochi, addetti alle pulizie ma anche figure non propriamente legate alla stagionalità come operai metalmeccanici, addetti contabilità e, ancora, operai edili.

Dalle altre regioni, le richieste più significative riguardano profili come gli addetti al confezionamento (in Emilia Romagna).

Numeri importanti anche per i magazzinieri specie per le regioni del nord.

In ambito manifatturiero, inoltre, elettricisti, operai edili, manutentori, operai metalmeccanici, fresatori, saldatori, meccanici sono ricercati sempre nelle regioni del Nord.

In ambito logistico, nelle Marche e in Emilia Romagna, si ricercano autisti con patente C-E, CQC.

In ambito sanitario, possibilità di lavoro per Operatori Socio Sanitari; nel settore telecomunicazioni i profili più ricercati sono quelli degli addetti call center inbound e customer care.

Per chi vuole sapere di più può approfondire l’argomento consultando i siti delle varie agenzie di lavoro interinali e seguire la trafila richiesta.