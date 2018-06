PIZZETTE BACCALA’

Calde, croccanti e saporite sono gradite in ogni momento dell’anno. La frittura è sempre boicottata ma ogni tanto vale la pena trasgredire.

Per 4 persone:

300 gr. pasta lievitata per pizza

300 gr. baccalà lessato, pepe,

olio di arachide.



Mettere la pasta lievitata in una scodella, unire il baccalà lessato e diliscato e del pepe. Amalgamare e lasciare lievitare insieme per 30’. Immergere in olio profondo e ben caldo cucchiaiate di composto e friggere finché non si indorino da ogni parte.



Poggiare su carta assorbente a perdere l’unto eccedente. Mangiare calde.



Buon appetito, Nellina.