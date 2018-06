Un piatto tipico della valtellina molto nutriente e saporito.



Ingredienti per 4 persone: 300g pizzoccheri Mezza verza media 2 patate medie 250gr. formaggio Casera o bitto o svizzero 50gr. parmigiano 150gr burro Alcune foglie di salvia

Ogni tanto è bello sperimentare ricette di altre regioni italiana. Tagliare e lavare la verza a striscioline. I pizzoccheri sono un tipo di pasta un poco più larghi delle nostre sagne e lunghi una decina di cm., io li ho acquistati ma si possono fare in casa miscelando farina di grano saraceno e farina 0 amalgamando con acqua come per qualsiasi pasta fatta in casa senza uova. Porre sul fuoco una pentola con acqua, quando bolle versare le patate e la verza.



Dopo 10’ unire i pizzoccheri pochi per volta mescolando per non farli attaccare tra loro.

Portare a cottura per altri 12’ circa. Scolare e versare metà composto in una pirofila da forno, coprire con uno strato di formaggio e ricoprire con la parte restante.



Spolverare con parmigiano e su tutto versare cucchiaiate di burro fuso fatto sciogliere in padella con foglie di salvia fino a diventare color nocciola. Porre in forno per pochi minuti giusto il tempo necessario a fare fondere il formaggio.



Servire appena sfornato.

Buon appetito, Nellina.