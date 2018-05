CREPES SEMI DI PAPAVERO RICOTTA E BORRAGINE

La borragine, pianta con qualità salutari e terapeutiche, conferisce al piatto una gustosa variazione al tradizionale abbinamento ricotta- spinaci.

Per 4 persone

crepes: 2,5 dl latte 125 gr. farina 00, 2 uova 1 pizzico sale 1 cucchiaio semi di papavero 20 gr. burro

Ripieno: 250gr. ricotta di pecora 250gr. borragine lessata 2 uova pepe, sale q.b. un pizzico di noce moscata 2 cucchiai di parmigiano grattugiato. 100gr. burro 1 scamorza appassita affumicata.

In una ciotola mettere la ricotta, unire la borragine lessata e ben strizzata, le uova, il parmigiano, la noce moscata, il pepe ed il sale. Tenere in frigo. Per le crepes frullare nel boccale del mixer prima le uova poi incorporare la farina con i semi di papavero poca per volta ed il sale.



Aggiungere il latte e lavorare fino ad ottenere un composto liscio senza grumi. Dopo 30’ di riposo porre sul fuoco una padella antiaderente con una noce di burro e versare il composto a cucchiaiate fino a coprire tutto il fondo. Appena la pastella si solidifica girare la frittatina ottenuta, staccando il bordo con una forchetta.



Cuocere per pochi secondi ancora e poggiare su carta assorbente. Procedere così anche per le altre. Riempire ogni crepes con un cucchiaio di ripieno arrotolare e poggiare in una pirofila imburrata, sulla superficie spolverare altro parmigiano grattugiato, fiocchi di burro e scamorza affumicata a tocchetti.



Infornare a 180° per 20’.



Buon appetito, Nellina.