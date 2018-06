CROCCHETTE DI POLLO IN SALSA DI SOIA E ZENZERO

Sembra quasi che non si possa vivere senza zenzero tanto se ne parla tra gli addetti alla ristorazione. La curiosità mi ha spinto a provare una ricetta della rete.



Per 4 persone:

500gr. petto pollo intero

1 bicchiere vino bianco

1 limone

20gr.zenzero fresco

Erbe aromatiche

Farina q.b.

2 uova

Sale

Pepe

semi sesamo

olio extv. o arachide q.b.



Salsa:

20gr. zenzero

3 cucchiai aceto

3 cucchiai salsa soia

5 cucchiai olio extv



Come detto sopra anch’io ho acquistato lo zenzero per la prima volta per fare questa pietanza, profuma di limone ed è leggermente piccante. In molte preparazioni indicano il numero di centimetri da usare io ne ho usato 20 gr. per non esagerare visto che non ne conoscevo il sapore. Visto il gradimento suscitato in casa lo rifarò volentieri. Tagliare a tocchi il pollo.



Miscelare il vino con il succo del limone, unire erbe aromatiche a piacere (es. rosmarino,salvia,maggiorana), grattugiare solo una parte di zenzero, l’altra andrà nella salsa, e lasciare macerare almeno 6 ore in frigo. Infarinare il pollo passarlo nell’uovo, sbattuto con poco sale e pepe, poi nel pangrattato misto a semi di sesamo.

Preparare la salsa emulsionando il rimanente zenzero grattugiato con aceto, olio, salsa di soia e niente sale. Friggere il pollo e servire caldo con la salsa a parte in cui intingere ogni boccone.



Buon appetito, Nellina.