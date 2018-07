CAFFE' SPORT

Un liquore per gli amanti del caffè da bere a fine pasto.



INGREDIENTI:

Dose per 1 litro di liquore

140gr.caffè di buona qualità

760ml. acqua

500gr. zucchero

250ml. alcol 95°



Mettere sul fuoco una pentola con il quantitativo di acqua e di caffè macinato e fare scaldare a calore moderato. Mescolare di tanto in tanto.



Si formerà in superficie una schiuma, quando questa sparirà togliere dal fuoco. Con l’aiuto di una garza messa all’interno di un colino separare il liquido dalla posa. Cambiare garza e ripetere l’operazione più di una volta se contiene ancora posa. Unire lo zucchero quando è ancora tiepido e mescolare per scioglierlo.



A freddo unire l’alcol. Consumare dopo 15 giorni.



Buon appetito, Nellina.