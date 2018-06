PIZZA BROCCOLI E….

Può essere considerato un piatto unico perché sostanzioso e completo.

Un’idea per sostituire in gita il solito panino.



Per 4 persone:

500 gr. pasta lievitata per pizza

1kg. broccoli di rapa

2 uova sode

1 conf. Wurstel piccoli

3 cucchiai olio extv.

Aglio



Eliminare dai broccoli le foglie dure e scegliere le cime tenere centrali. Lavare ripetutamente. Mettere sul fuoco una pentola con acqua fredda e sale.



Appena bolle versare i broccoli. Scolare e saltarli in padella con aglio ed olio. Dividere la pasta lievitata in due parti disuguali e stendere la più grande in una teglia rivestita con carta forno.



Riempire con i broccoli raffreddati. Disporre sopra sia i wurstel a pezzi non troppo piccoli e le uova sode a fette. Coprire con un disco di pasta lievitata, irrorare con un filo d’olio ed infornare in forno preriscaldato a 200° per 20’.

Servire tiepida o fredda.



Buon appetito, Nellina.