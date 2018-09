PESTO TRAPANESE

Sugo fresco di facile realizzazione, senza cottura, pronto in pochi minuti.

E’ stimolante sia per il palato e sia per chi cucina sperimentare nuove ricette e sapori delle varie tradizioni regionali italiane.



Per 4 persone:

320gr. penne rigate

50gr. mandorle pelate e tostate

10/12 pomodorini maturi

50gr. pecorino

aglio

1 mazzetto basilico

prezzemolo

menta

4 cucchiai olio extv.

sale

pepe

se si gradisce il pesto piccante aggiungere 1 peperoncino.

E per la vita frenetica e per la praticità il mixer ha sostituito il classico mortaio in cui si preparava rigorosamente a mano il pesto genovese pestando ripetutamente gli ingredienti fino a farne una poltiglia. Oggi velocizziamo il tutto frullando insieme gli ingredienti ottenendo in un batter d’occhio il condimento per la nostra pasta.



L’unica cosa da dire è che sta a voi decidere la quantità di aglio. Secondo la ricetta originaria il contenuto di aglio sarebbe di uno spicchio a testa per questo il piatto viene chiamato volgarmente anche “pasta cu l’agghia”.



Trasferire il composto in una zuppiera da portata ed unire la pasta lessata al dente, amalgamare e servire spolverando ancora con pecorino grattugiato e pepe.

Buon appetito, Nellina.